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Keinan Davis acusa a un jugador del Cagliari de proferir un insulto «racista y cobarde», mientras que un compañero del Udinese afirma que el rival «no debería volver a pisar el campo nunca más»
Davis condena un insulto racista «cobarde»
El incidente ocurrió en los últimos minutos del partido entre Cagliari y Udinese, un duelo sin relevancia clasificatoria. Según informes, Davis perdió los nervios y exigió la intervención del árbitro tras escuchar un lenguaje intolerable de un rival, no de la grada. Primero recibió tarjeta amarilla, pero el colegiado la anuló al entender la queja.
Tras el partido, Davis usó las redes para denunciar al rival que, según él, le había insultado: «Este cobarde racista me ha llamado mono durante el encuentro. Espero que la Serie A actúe». El Udinese respondió con un comunicado de «máxima solidaridad y pleno apoyo» al jugador.
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Dossena niega las acusaciones
Dossena respondió rápidamente con un comunicado público en el que negó haber usado ese insulto. El defensa mostró su profundo dolor, pues las acusaciones contradicen sus valores y educación. Insistió en que nunca se ha comportado así con un compañero.
«Que se me acuse de racismo me entristece y me duele. Es una acusación muy grave; nunca se me pasaría por la cabeza dirigirme a otra persona, a un compañero, con un insulto de ese tipo», declaró Dossena. «Es la primera vez que me encuentro en una situación así, en la que tengo que defenderme de una acusación infamante. Ese tipo de comportamiento está lo más lejos posible de mi cultura y mi educación».
Zaniolo pide una sanción de por vida.
Las repercusiones del partido no se limitaron a los dos protagonistas. Nicolo Zaniolo, del Udinese, se sumó a la polémica con un duro mensaje en Instagram contra el jugador del Cagliari. Indignado por el supuesto trato racista a su compañero, pidió que quien cometa tal conducta sea expulsado del fútbol profesional.
«El supuesto colega que hoy ha insultado a mis hijos y a mi compañero por el color de su piel debería avergonzarse y no volver a pisar un campo de fútbol», publicó. Sus palabras han avivado el debate y es probable que la justicia deportiva italiana investigue el incidente.
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El Udinese se compromete a proteger al jugador
El Udinese no dejará pasar el asunto y apoyará a Davis. Reitera su condena de los «actos deplorables» que, a su juicio, dañan la integridad del fútbol italiano y pide una «rápida resolución» del caso para que se haga justicia si las acusaciones son ciertas.
El técnico del Cagliari, Fabio Pisacane, habló con Dossena tras el incidente y el jugador negó haber proferido insultos racistas. El club sardo mantiene su inocencia, pero crece la presión sobre la Serie A para esclarecer un episodio que empañó la jornada.