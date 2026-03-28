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CM Grafica Kean Milan 16 9Getty Images/Calciomercato

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Kean brilla con la selección y vuelve a calentar el mercado: el valor de la cláusula, la valoración de la Fiorentina y las posibilidades para el Milan

M. Kean
Fichajes
Fiorentina
AC Milán

El delantero está pasando por una temporada difícil, pero no sin momentos dignos de sus mejores versiones, que a menudo ha demostrado con la selección italiana

Una lesión en la tibia, que se sumó a las molestias en el tobillo, amenazó con poner en peligro la participación de Moise Kean en la repesca del Mundial con Italia, pero la recuperación se desarrolló según lo previsto y, tras 60 minutos en la Conference League en el Rakow-Fiorentina y 85 minutos en la Serie A en el Fiorentina-Inter, el delantero de la Viola se vistió de azul y selló el 2-0 ante Irlanda del Norte que valió el pase a la final contra Bosnia.

En el Kean de Bérgamo se volvieron a ver las cualidades que han elevado el valor de la cláusula de rescisión de su contrato con la Fiorentina, vigente hasta 2029, hasta los 62 millones de euros, pagaderos en un único pago para comprarlo entre el 1 y el 15 de julio de 2026. Pero, ¿quién puede pagar una suma similar y cuáles son, si las hay, las alternativas?

  • LOS «NO» DEL VERANO DE 2025

    Antes de firmar la renovación de su contrato con la Fiorentina, que elevaba su salario a 4,5 millones de euros netos por temporada, Kean dejó claro a los acaudalados clubes árabes, como el Al-Hilal —dispuestos a pagar los 52 millones de la cláusula vigente en aquel momento—, que por el momento no estaba abierto a fichajes en el otro extremo del mundo del fútbol internacional. Se habló del Barcelona y del Bayern de Múnich en caso de que se marcharan Lewandowski y Kane, algo que finalmente no ocurrió. Dentro de unos meses estos temas volverán a estar de moda, mientras que en Italia ya 52 millones con 25 goles en la temporada representaban una cima difícil de escalar, imagínate ahora que los millones son 62 y los goles son 9.

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  • ELUDIR LA CLÁUSULA

    Sin embargo, como hemos visto, la cláusula de rescisión es válida hasta el 15 de julio, mientras que el mercado de fichajes permanece abierto hasta principios de septiembre. En otras palabras: Kean se puede fichar también por otras vías, siempre y cuando nadie active esa opción durante las dos primeras semanas de julio. Por supuesto, en ese caso habría que negociar con la Fiorentina, que, en cambio, no tendría voz ni voto si se pagaran 62 millones de inmediato.

    Entre los equipos que tienen a Kean en su lista se encuentra el Milan: Massimiliano Allegri lo conoce, ya lo entrenó en la Juventus y podría presionar al jugador como hizo con Rabiot en verano. Los rossoneri deberían entonces actuar a partir del 16 de julio solicitando la valoración del club viola, que no debería alejarse mucho del valor de la cláusula, para luego proponer una de las fórmulas a las que ya nos hemos acostumbrado: contrapartida técnica más dinero o pago de la suma, sí, pero a plazos.

  • Lo desconocido de Lea

    Sin embargo, existe una posibilidad que podría permitir al Milan pagar 62 millones de inmediato: la salida de Rafael Leao, quien en los últimos días ha estado en el punto de mira debido a los rumores procedentes de Milanello que apuntan a ciertas tensiones con Allegri antes del último partido de liga. Kean y Leao son muy buenos amigos fuera del campo, suelen asistir juntos a eventos sociales y el portugués nunca ha ocultado su deseo de jugar junto al delantero piamontés. Sin embargo, las puertas giratorias del mercado giran a toda velocidad, y la coincidencia está lejos de ser un hecho.

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