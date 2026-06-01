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¡Katie McCabe ficha por el Chelsea! La capitana de Irlanda llega gratis tras dejar el Arsenal
Un cambio radical que traspasa las fronteras de Londres
La futbolista irlandesa de 30 años, una de las más regulares de Europa, ha firmado con Chelsea hasta 2029, con opción a un año más. Su llegada refuerza la lucha del club por mantener el dominio en la WSL.
Su llegada a Kingsmeadow reafirma la ambición del Chelsea. Tras casi una década en el norte de Londres, la lateral desafía a sus excompañeras y refuerza la pugna por el título de la WSL, donde los Blues aspiran a seguir dominando.
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La relación de McCabe con el blues desde su infancia
Este fichaje es especial para la estrella nacida en Dublín, cuyos lazos familiares la unen al club del oeste de Londres. Al hablar sobre su llegada, McCabe mostró su entusiasmo: «Es un nuevo capítulo en mi carrera. Me siento preparada para dar este paso ahora mismo», declaró a los canales oficiales del club. «Tengo ganas de empezar y demostrar a la afición del Chelsea que daré todo por el escudo».
McCabe ya ansía jugar ante la fiel afición del Chelsea en el emblemático Stamford Bridge. «Tengo ganas de saltar al campo como jugadora local, sentir a la afición y pelear por títulos en todos los frentes. Este club lleva años cosechando éxitos y quiero liderar esa continuidad», concluyó.
El final de una era dorada en el Arsenal
Este traspaso pone fin a una etapa legendaria en el Arsenal, donde McCabe jugó más de 300 partidos y marcó 36 goles. Con las Gunners ganó la WSL, la FA Cup femenina y, más recientemente, la Liga de Campeones femenina en 2025. La afición del Arsenal la eligió Jugadora de la Temporada en 2021 y 2023.
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Liderazgo y trayectoria internacional
Más allá de sus logros con clubes, McCabe es una pionera para la República de Irlanda. Capitana desde los 21 años —la más joven de la historia—, ha jugado 105 partidos y marcado 34 goles. Llevó a Irlanda a su primera Copa del Mundo Femenina en 2023 y abrió el marcador con un córner directo ante Canadá. Su gran momento le llevó a formar parte de la lista de finalistas del Balón de Oro, siendo la primera futbolista irlandesa nominada desde Roy Keane en 2000.