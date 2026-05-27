Kasper Schmeichel, icono del Leicester City, anuncia su retirada tras recibir un diagnóstico de lesión devastador

Schmeichel quería volver a jugar, pero los especialistas le han dicho que, tras su grave lesión de hombro, recuperar la forma necesaria para el fútbol de alto nivel ya no es posible.

En una emotiva entrevista con TV 2 Sport en Parken, el guardameta de 39 años aceptó la realidad de su situación. «Cuando mi contrato con el Celtic expire en junio, pondré fin a mi carrera futbolística activa», confirmó Schmeichel. «Es una decisión que se ha tomado por mí. He consultado con varios cirujanos y expertos sobre mi hombro, y me han dicho que no debo esperar volver a jugar al fútbol de alto nivel. Lo he pensado mucho, pero creo que ahora es el momento adecuado».