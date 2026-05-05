AFP
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Karim Adeyemi tiene todo para ser un jugador «verdaderamente grande», y el entrenador del Borussia Dortmund niega tensiones con el delantero
Kovac anima a Adeyemi a dar un paso más
Kovac ha desmentido los rumores sobre un enfrentamiento con Adeyemi y ha resaltado su gran potencial: el internacional alemán ha marcado 10 goles y dado cinco asistencias en 37 partidos esta temporada.
Varios clubes ingleses, como Manchester United y Newcastle, lo siguen, pero el Dortmund apuesta por la estabilidad bajo Kovac.
«Puede ser un gran futbolista si afina detalles. Debe creer más en mí, trabajar su precisión y ser meticuloso. Tiene talento; ahora debe esforzarse, ajustar matices y aprovechar cada minuto de entrenamiento», afirmó Kovac.
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Aclaración sobre los rumores de renovación de contrato
Desde que Kovac llegó al Dortmund, ha dirigido 70 partidos oficiales y ha ganado 41. Este buen balance ha provocado rumores: la directiva del BVB, liderada por Lars Ricken, podría ofrecer al exentrenador del Bayern de Múnich una ampliación de su contrato, que vence en 2027.
En el podcast de Bild, Kovac respondió: «Mi hermano Robert y yo estamos muy a gusto y ambas partes están satisfechas. Lars me trajo al club y su contrato también vence en 2027. Me alegraría que siguiera, porque es una gran persona que ya ha puesto en marcha muchas cosas aquí».
Defendiendo su trayectoria con jóvenes promesas
Kovac respondió a las críticas que sugieren que no da suficientes oportunidades a los jugadores jóvenes y recordó a los futbolistas de éxito que ha formado.
«¡Es falso! En Salzburgo ascendí a jugadores como [Martin] Hinteregger y [Stefan] Ilsanker, que luego brillaron en la Bundesliga. Con Croacia confié en [Marcelo] Brozovic, [Mateo] Kovacic y [Ante] Rebic. En Mónaco, Tchouaméni. En Wolfsburgo, Van de Veen, que fichó por el Tottenham, y Nmecha, que se fue al BVB. Hablan mucho, pero sin hechos», aclaró el técnico del Dortmund.
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El futuro de la estrella ofensiva del BVB
La situación de Adeyemi despierta interés en Europa, pues su contrato vence en 2027. Aunque Kovac le apoya y quiere que perfeccione su juego, se rumorea que podría marcharse al final de la temporada.
La insistencia de Kovac en la «meticulosidad» y la «precisión» supone un desafío público para el jugador a fin de que consolide su puesto en el proyecto del Dortmund.