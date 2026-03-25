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Kai Rooney ayuda al Manchester United Sub-16 a hacerse con el título de la Premier League ante la mirada de sus orgullosos padres, Wayne y Coleen
Éxito de Kai en Carrington
La excepcional temporada de la cantera del United alcanzó otro punto álgido el martes por la noche, cuando el equipo sub-16 se impuso al Burnley y se alzó con el Premier League Shield. En el campo de entrenamiento del club en Carrington, los jóvenes «Reds» ofrecieron una actuación disciplinada que les valió una victoria por 2-0 y consolidó aún más la reputación del club en la formación de talentos de primer nivel. Wayne, el máximo goleador de todos los tiempos del club, estuvo presente para presenciar la contribución de su hijo a la victoria, junto a su esposa Coleen y su hijo menor, Cass. La victoria supone un nuevo trofeo para una cantera que actualmente domina en múltiples categorías de edad a nivel nacional.
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Rápido ascenso en la jerarquía
Aunque se ha centrado principalmente en el equipo sub-16, las actuaciones de Kai ya le han valido importantes oportunidades en categorías superiores esta temporada. El joven ha sido ascendido con frecuencia a la plantilla sub-18, donde ha impresionado al marcar dos goles en siete partidos disputados entre la Premier League sub-18 y la FA Youth Cup. Esta trayectoria ascendente es testimonio de su crecimiento técnico y su eficacia ante la portería, rasgos que invitan naturalmente a compararlo con su padre. Su desarrollo está siendo gestionado cuidadosamente por el cuerpo técnico del United, que se asegura de que se enfrente a competiciones más físicas al tiempo que mantiene su ritmo goleador dentro de su categoría de edad.
Una historia de familia en la academia
La actual cantera del United despierta cierta nostalgia, ya que Kai suele jugar junto a Jacey Carrick, hijo del antiguo compañero de equipo de Wayne y actual entrenador interino del United, Michael Carrick. Más allá de los apellidos famosos, el futuro profesional de Kai se va perfilando cada vez más tras seguir los pasos de su padre al firmar con Triple S Sports Management y conseguir una nueva beca el mes pasado. Al término de la próxima temporada, el joven delantero podrá firmar su primer contrato profesional.
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Con el objetivo de arrasar en la liga juvenil
El triunfo en la Shield Sub-16 es solo una de las piezas de una temporada que podría pasar a la historia para los equipos juveniles del United, ya que Kai sigue estando disponible para ayudar al equipo Sub-18 en su lucha por conquistar varios trofeos. Los próximos meses supondrán una dura prueba para el carácter de la plantilla, que deberá afrontar la presión de las eliminatorias tanto en las semifinales de la FA Youth Cup como en la final de la Premier League Cup Sub-18.