Kai Havertz se perderá el partido de la Liga de Campeones del Arsenal contra el Atlético de Madrid tras sufrir una lesión en la victoria ante el Newcastle

Según The Athletic, Havertz se perderá el partido de ida de semifinales de la Liga de Campeones del miércoles en el Metropolitano. El versátil delantero sufrió una lesión durante la ajustada victoria en St James' Park que le impedirá jugar el partido más importante de la temporada del Arsenal hasta ahora. Aunque las primeras evaluaciones descartan una baja definitiva, el corto plazo hasta el duelo europeo hace casi segura su ausencia en la ida, lo que dejará un gran vacío en la delantera ante el resistente Atlético de Diego Simeone.

Aun así, el Arsenal confía en recuperarlo para la recta final de la Premier y mantener a raya al implacable Manchester City en la lucha por el título.