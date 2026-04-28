Getty Images Sport
Traducido por
Kai Havertz se perderá el partido de la Liga de Campeones del Arsenal contra el Atlético de Madrid tras sufrir una lesión en la victoria ante el Newcastle
- Getty Images Sport
Arteta se enfrenta a una reorganización del ataque
Según The Athletic, Havertz se perderá el partido de ida de semifinales de la Liga de Campeones del miércoles en el Metropolitano. El versátil delantero sufrió una lesión durante la ajustada victoria en St James' Park que le impedirá jugar el partido más importante de la temporada del Arsenal hasta ahora. Aunque las primeras evaluaciones descartan una baja definitiva, el corto plazo hasta el duelo europeo hace casi segura su ausencia en la ida, lo que dejará un gran vacío en la delantera ante el resistente Atlético de Diego Simeone.
Aun así, el Arsenal confía en recuperarlo para la recta final de la Premier y mantener a raya al implacable Manchester City en la lucha por el título.
- Getty Images
Neville da la voz de alarma
La lesión de Havertz surge cuando los expertos se preguntan si el Arsenal tiene la profundidad y experiencia necesarias para disputar dos competiciones importantes a la vez. Gary Neville advierte de que la exigencia física y mental de la lucha por el título podría impedir que los Gunners lleguen a la final de Budapest, especialmente con varios jugadores clave lesionados.
«Muchos de estos jugadores no saben cómo ganar una Liga de Campeones, pero han estado tan cerca en la lucha por el título que estarán desesperados por no quedarse cortos en eso», dijo el ex capitán del Manchester United en The Gary Neville Podcast. «Mikel Arteta debe darlo todo en cada partido y no priorizar uno sobre otro, pero sabe que la Premier League es más fácil de ganar que la Champions ahora... No les veo superando al Atlético y a los demás en semifinales, pero sí les veo con opciones en la liga».
Preocupación por Eze y la profundidad de la plantilla
Havertz no fue el único problema en Tyneside: Eberechi Eze también fue sustituido. El internacional inglés lo calificó de «precaución». Pero, con el partido contra el Fulham el sábado y la vuelta ante el Atlético, Arteta no puede permitirse más bajas importantes.
- AFP
¿Y ahora qué?
Havertz quiere recuperarse pronto: sus problemas en isquiotibiales y rodilla han cortado sus dos últimas temporadas. Con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá cerca, el exjugador del Chelsea sigue siendo clave para Alemania, más aún tras la baja de Serge Gnabry por rotura del aductor.
Para el Arsenal, la clave es equilibrar sus aspiraciones domésticas con su sueño de ganar la Liga de Campeones. Mikel Arteta espera que su estrella lideren la delantera en el sprint final, con partidos ante West Ham, Burnley y Crystal Palace en las últimas semanas de una temporada histórica.