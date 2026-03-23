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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus y Spalletti, muchas cosas por aclarar: los puntos clave y cómo cambia el mercado sin la Liga de Campeones

El club bianconero no tiene dudas: Spalletti renovará y se quedará, pero el mercado dependerá de la clasificación para la Champions

La Juventus ha apostado por la continuidad: Luciano Spalletti está listo para renovar hasta 2027 (con opción de prórroga) antes de Semana Santa, a pesar del empate con el Sassuolo, que no ha influido en las estrategias. El club considera que el entrenador es la persona adecuada para devolver inmediatamente a los bianconeri a la competitividad en Italia, sin más reestructuraciones, incluso en caso de que no se clasifiquen para la próxima Liga de Campeones.


No hay un plan alternativo: la propiedad está satisfecha y en los próximos días se definirán los últimos detalles. Spalletti, por su parte, pide total claridad, según se lee en Tuttosport:autonomía técnica, pleno apoyo a la construcción de un equipo listo para ganar de inmediato y un mercado sin interferencias externas. El objetivo es evitar malentendidos del pasado (cuando, por ejemplo, Tudor pidió a Kolo Muani y el club le fichó a Openda) y construir una línea común en cada decisión.


En el terreno de juego, sigue abierta la lucha por el cuarto puesto, a tres puntos de distancia: difícil, pero no imposible. De cara al futuro, con la Champions, el técnico apunta a seis refuerzos de nivel, de los cuales al menos cuatro serían titulares, para aumentar la calidad y la experiencia y aspirar al título.


  • ¿QUÉ PASARÁ SIN LA CHAMPIONS?

    Sin una Europa de primernivel, sin embargo, cambiarían las ambiciones y los objetivos: los grandes nombres serían difíciles de conseguir. Spalletti, sin embargo, no tiene intención de renunciar a las grandes estrellas actuales y, en un escenario más modesto, apostaría por una mezcla de veteranos ganadores y jóvenes talentos, replicando el modelo ya exitoso construido en Nápoles.


    Sin la Champions, por ejemplo, sería difícil convencer a Goretzka y Bernardo Silva de vivir el purgatorio de la Europa League. Y también a Ederson, el sueño para el centro del campo: ciertas piezas se volverían inalcanzables. Pero Spalletti no aceptaría perder a ninguna de sus grandes figuras: desde Bremer hasta Cambiaso, pasando por Kalulu y Thuram, dando por sentada, obviamente, la permanencia de Yildiz y McKennie. Sin el 4.º puesto, el mercado tendría un tono más modesto, y Spalletti es consciente de ello.


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