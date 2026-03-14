Juventus y Milan se interesan por Lewandowski: «Aún no he decidido mi futuro, el Genoa quería ficharme. La Serie A es muy competitiva, no me parece que el fútbol italiano esté en crisis»

Treinta y siete años (cumplirá 38 el próximo 21 de agosto) y no los aparenta. Robert Lewandowski sigue siendo un jugador muy codiciado: con su contrato con el Barcelona a punto de expirar en junio, el delantero polaco está en el punto de mira de la Juventus y el Milan.

Estas son sus palabras en una entrevista concedida a SportWeek , el semanario que sale a la venta el sábado junto con La Gazzetta dello Sport : «Sobre mi futuro, sinceramente, hoy no hay nada que decir , soy sincero. El objetivo es llegar al final de la temporada con el mayor número posible de victorias, goles y títulos. Después ya veremos. No pienso en ello y no he decidido nada, por el momento no es una prioridad».