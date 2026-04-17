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FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

Juventus y AC Milan se disputarán este verano el fichaje de dos estrellas del Bayern de Múnich

Fichajes
Juventus
AC Milán
L. Goretzka
M. Kim
Bayern Múnich
Bundesliga
Serie A

Juventus y AC Milan se disputan a Leon Goretzka y Kim Min-jae, del Bayern Múnich, para reforzar sus plantillas de cara al título de la próxima temporada.

  • Los grandes de la Serie A se fijan en dos jugadores del Bayern

    El mercado de fichajes italiano se calienta: Juventus y Milan quieren a Goretzka y Min-jae, del Bayern, según *Gazzetta dello Sport*. Su futuro en Baviera es incierto, así que la lucha por llevarlos a la Serie A crece.

    El centro del campo es clave para ambos, mientras que la defensa ha llevado su interés hacia el exnapolitano. Con la temporada cerca de acabar, los dos rivales buscan fichajes de peso que puedan alterar el equilibrio de poder en Italia.

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  • FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    El Milan lidera la carrera por Goretzka

    Goretzka, de 31 años y 49 goles en 300 partidos con el Bayern, acaba contrato y es clave para el Milan.

    Según los informes, el Milan lidera la puja y ofrecería al seis veces campeón de la Bundesliga un contrato de tres años a 5 millones de euros por temporada. Massimiliano Allegri habría pedido un jugador de su perfil para aportar «personalidad» a una plantilla que quiere volver a la cima europea.

  • La Juventus se fija en Kim como sustituto de Bremer

    La pugna por Min-jae es reñida, especialmente para una Juventus que podría perder a Gleison Bremer. Si el brasileño se marcha este verano por una suma considerable, el surcoreano se ve como el sucesor ideal para liderar la zaga bianconera.

    La Juve cree que tiene ventaja, ya que el defensa ya conoce la Serie A tras ganar el Scudetto con el Nápoles. Además, la relación entre Kim y el exentrenador Luciano Spalletti podría inclinar la balanza a favor del gigante de Turín frente a sus rivales milaneses.

  • Leon GoretzkaImago Images / De Fodi images

    El mercado de fichajes de verano marca las ambiciones del equipo

    El próximo mercado de fichajes es clave para ambos clubes, que buscan plantillas capaces de competir en varios frentes. Además del dúo del Bayern, ambos clubes siguen a Dusan Vlahovic, cuya renovación con la Juventus podría cerrarse antes del verano. El objetivo es contar con profundidad para una temporada larga. Milan y Juve buscan un líder tipo Modric en Goretzka y la solidez defensiva de Kim, mientras vigilan la situación en Múnich.