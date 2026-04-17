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Juventus y AC Milan se disputarán este verano el fichaje de dos estrellas del Bayern de Múnich
Los grandes de la Serie A se fijan en dos jugadores del Bayern
El mercado de fichajes italiano se calienta: Juventus y Milan quieren a Goretzka y Min-jae, del Bayern, según *Gazzetta dello Sport*. Su futuro en Baviera es incierto, así que la lucha por llevarlos a la Serie A crece.
El centro del campo es clave para ambos, mientras que la defensa ha llevado su interés hacia el exnapolitano. Con la temporada cerca de acabar, los dos rivales buscan fichajes de peso que puedan alterar el equilibrio de poder en Italia.
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El Milan lidera la carrera por Goretzka
Goretzka, de 31 años y 49 goles en 300 partidos con el Bayern, acaba contrato y es clave para el Milan.
Según los informes, el Milan lidera la puja y ofrecería al seis veces campeón de la Bundesliga un contrato de tres años a 5 millones de euros por temporada. Massimiliano Allegri habría pedido un jugador de su perfil para aportar «personalidad» a una plantilla que quiere volver a la cima europea.
La Juventus se fija en Kim como sustituto de Bremer
La pugna por Min-jae es reñida, especialmente para una Juventus que podría perder a Gleison Bremer. Si el brasileño se marcha este verano por una suma considerable, el surcoreano se ve como el sucesor ideal para liderar la zaga bianconera.
La Juve cree que tiene ventaja, ya que el defensa ya conoce la Serie A tras ganar el Scudetto con el Nápoles. Además, la relación entre Kim y el exentrenador Luciano Spalletti podría inclinar la balanza a favor del gigante de Turín frente a sus rivales milaneses.
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El mercado de fichajes de verano marca las ambiciones del equipo
El próximo mercado de fichajes es clave para ambos clubes, que buscan plantillas capaces de competir en varios frentes. Además del dúo del Bayern, ambos clubes siguen a Dusan Vlahovic, cuya renovación con la Juventus podría cerrarse antes del verano. El objetivo es contar con profundidad para una temporada larga. Milan y Juve buscan un líder tipo Modric en Goretzka y la solidez defensiva de Kim, mientras vigilan la situación en Múnich.