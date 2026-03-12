Juventus, Viviano: «Giuntoli es 150 veces mejor que Comolli, decidme un fichaje decente del francés»

Emiliano Viviano ha vuelto a hablar sobre la Juventus y las últimas sesiones del mercado de fichajes de los bianconeri. El exguardameta intervino en el podcast de Sportium Fun y valoró el trabajo de Damien Comolli, actual director general de la Juventus, comparándolo con su predecesor, Cristiano Giuntoli. Estas fueron sus palabras.
¿COMOLLI O GIUNTOLI?
«Dime una sola compra decente de Comolli. Giuntoli lo ha hecho 150 veces mejor que Comolli. Cuando te piden que reduzcas la masa salarial en 50 millones de euros y, después de hacerlo, te dicen que no has obtenido resultados, es fácil hacer lo que hizo Comolli. Gastas aquí y allá. Giuntoli tenía que reducir la masa salarial: no podemos evaluar a un directivo como si fuera un juego de fantasía. No se trata de comprar y vender, tiene que hacer una serie de cosas: gestionar el grupo y hacer otras cosas. Quizás fichó a Di Gregorio, que resultó ser un error, o a Koopmeiners, que todos habríamos comprado, pero ¿qué hizo Comolli? Fichó a David y a Openda. No hay nadie que haya destacado, que te haga decir «qué bueno».
SOBRE LOS PORTEROS
En otra ocasión anterior, Viviano también había dado su opinión sobre el cambio en la portería entre Di Gregorio y Perin, este último, que comenzó como suplente y recientemente se ha convertido en titular a todos los efectos. En declaraciones a Radio Radio, esto es lo que dijo.
«Personalmente, entre los dos prefiero a Perin, pero cuando hablamos de Di Gregorio, hablamos de un excelente portero. Está claro que jugar en un equipo que durante cuarenta años ha tenido entre los palos a los mejores del mundo no es fácil, las expectativas son enormes y, además de todo esto, cada error cometido con la camiseta de la Juventus se amplifica y a menudo se antepone a las buenas actuaciones. No creo que de repente haya pasado de ser un portero prometedor a ser el último de los perdedores».