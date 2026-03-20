Juventus: Spalletti traza su futuro: desde los plazos hasta la confianza, sus palabras y lo que falta para el fichaje

«El parón es el momento adecuado, hay menos estrés»: así es como Luciano Spalletti ha señalado el próximo parón por los partidos internacionales como el mejor momento para seguir negociando su renovación con la Juventus. Sin embargo, la conversación fue mucho más amplia.





De hecho, el entrenador bianconero se mostró totalmente dispuesto a escuchar lo que el club quiera proponerle, además de los contactos que ya ha habido entre ambas partes en estas semanas.

La renovación del técnico toscano es un tema cada vez más central y, sobre todo, de actualidad para la directiva bianconera, con el partido contra el Sassuolo —que, en cualquier caso, es prioritario— como telón de fondo de una semana muy importante para él. Y durante la rueda de prensa previa al partido, también se mostró muy directo sobre los planes futuros del equipo en materia de mercado.