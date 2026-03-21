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Juventus FC v US Sassuolo Calcio - Serie AGetty Images Sport

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Juventus-Sassuolo, las notas de CM: ¡Qué errores los de Bremer y Locatelli! Grosso, un milagro; Muric, insuperable

Las notas de los protagonistas del Juventus-Sassuolo.

Tropiezo de la Juventus, gran golpe del Sassuolo. El partido termina 1-1 en el Stadium y supone un trago muy amargo para la Juve, que pierde fuelle en la lucha por la Champions y desperdicia unos puntos muy valiosos. Celebra el Sassuolo, que tras el caso de la tos ferina llega a Turín y se lleva un punto que algunos no esperaban, pero no los neroverdi, que en cuanto a carácter han puesto mucho más que los locales.


A continuación, las notas del Juventus-Sassuolo.

  • CALIFICACIONES DE LA JUVENTUD

    Perin 6: De un pase suyo como director de juego surge la jugada del 1-0; en el gol de Pinamonti no parece tener ninguna responsabilidad en particular


    Kalulu 6: En los últimos compases aumenta su intensidad y coloca algunos balones al centro que dan lugar al penalti fallado por Locatelli y a otras situaciones de peligro.


    Bremer 5: Desde hace ya algunos partidos parece poco brillante y por debajo de su mejor forma. No eran solo impresiones, el movimiento con el que Pinamonti le deja en ridículo lo demuestra.


    Kelly 6: Es el que mejor se desenvuelve en la zaga; cuando el Sassuolo se acerca por su banda, se ve obligado a girarse y buscar otros espacios.

    A partir del minuto 80, Vlahovic 6: Vuelve, entra y consigue un penalti. Bienvenido de nuevo.


    Cambiaso 5,5: Con el balón en los pies no es que invente nada memorable, pero lo peor llega en fase defensiva cuando Volpato, más de una vez, lo deja clavado.

    A partir del minuto 60, Miretti 6: Aporta mayor fluidez al juego.


    McKennie 5: En medio del mar de complicaciones que la Juve se ha creado esta noche, él está desorientado y sin ritmo para salir de ahí e intentar sacar al equipo.


    Locatelli 5: Pesaba casi tanto como el de Venecia el año pasado, pero esta vez lo falla estrepitosamente. No es por estos detalles por lo que se juzga una actuación que, de todos modos, por los muchos errores no alcanza la nota de aprobado.


    Thuram 5,5: Empieza bien y parece abrir un abanico de posibilidades para la Juventus en el centro del campo con sus incursiones. Luego se desinfló, se encogió sobre sí mismo en la búsqueda constante de la jugada decisiva que, sin embargo, o no llega o es rápidamente repelida por el Sassuolo.

    A partir del minuto 60, Koopmeiners 5,5: No fue una entrada memorable, justo cuando hacía falta cambiar de ritmo.


    Conceicao 6,5: El más peligroso, incluso cuando a su alrededor no parece moverse nada más. Suya es la asistencia a Yildiz, suyas son una serie de ocasiones creadas y no aprovechadas ni por él mismo ni por sus compañeros.

    A partir del minuto 87, Zhegrova sin nota.


    Boga 6: Lo intenta y casi consigue desbaratar los planes y ser decisivo, pero siempre le falta algo

    Desde el 80' Milik 6: 665 días después vuelve a saltar al campo, quién sabe si realmente puede ser un nuevo comienzo.


    Yildiz 6: El gol es un destello en un partido que, sin embargo, presenta más zonas oscuras


    Spalletti 5,5: La Juventus pierde puntos muy importantes y, antes de encajar el gol del empate, da la sensación de que entra subestimando la importancia del partido.

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  • CALIFICACIONES DEL SASSUOLO

    Muric 7,5: Decisivo en los momentos finales del partido, salva al equipo en más de una ocasión.


    Walukiewicz 6,5: Cuando Yildiz le marca, se ve en apuros, pero eso solo ocurre en contadas ocasiones. Por lo demás, se muestra atento y arriesga poco.


    Idzes 6,5: Aporta peso y solidez a la zaga negroverde; buena actuación defensiva, aunque tuvo mala suerte en la jugada del penalti


    Muharemovic 6,5: No, no le tiemblan las piernas ante uno de sus mejores amigos, Yildiz; ni ante su antiguo equipo, que, quién sabe, podría volver a serlo en un futuro próximo. No, no piensa en eso y hace lo suyo, frenando incluso algunas incursiones peligrosas.


    García 5,5: En la jugada del 1-0, Conceicao se lo come con las patatas, y no es la única ocasión en la que se ve en apuros en el uno contra uno con el portugués, ni mucho menos. Un duelo que se repite en varias ocasiones y del que el 7 bianconero suele salir victorioso.


    Bakola 5,5: En general, su actuación también sería positiva, de esas que te hacen decir que el chico nacido en 2007 ha aprovechado al máximo la oportunidad que se le ha presentado. Pero hay un pero. En la jugada del 1-0 pierde el marcaje de Yildiz, que le engaña con un movimiento en contra, y este es un error decisivo en el desarrollo del partido.

    Desde el minuto 67, Laurientè 6: Da brío al Sassuolo y echa una mano atrás


    Vranckx 5,5: Poco móvil y reactivo, los jugadores de la Juventus que pasan por su zona parecen tener demasiado fácil superarlo.

    A partir del minuto 80, Iannoni sin nota


    I. Kone 6: Menos presente en el juego y, sobre todo, menos preciso que en otras ocasiones, pero mejora con el paso del tiempo.


    Berardi 7: Ágil y peligroso, pone en aprietos a la línea izquierda de la Juventus hasta hacerla colapsar en la jugada del 1-1, que lleva su firma en la casilla de asistencias.


    Pinamonti 7: Se adormiló y falló, hasta que se despertó muy lúcido al comienzo de la segunda parte, se desmarcó de Bremer y marcó el gol del 1-1.

    A partir del 80' Nzola sv


    Volpato 7: Entre los mejores de los suyos, aunque a veces se pierde en un vaso de agua. Pero, en general, da la sorpresa y se presenta como el comodín del juego ofensivo del Sassuolo; suyo fue el pase a Berardi en la jugada del 1-1.

    Desde el 67' Lipani 6: Una buena entrada


    Entrenador Grosso 8: Con una semana de trabajo trastocada y un caso delicado que gestionar, vuelve a Turín y pone en aprietos a la Juventus. Felicidades a él y a todo el Sassuolo.

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