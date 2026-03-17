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CM Grafica Vlahovic Juventus nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere

Traducido por

Juventus, nuevos contactos con Vlahovic para la renovación: qué falta para el acuerdo

Nuevos contactos entre la Juventus y el entorno de Dusan Vlahovic para intentar llegar a un acuerdo sobre la renovación del delantero serbio

Paso a paso, reunión tras reunión. La Juventus sigue llevando a cabo dos negociaciones internas de mercado de gran importancia, relacionadas con las renovaciones contractuales de dos figuras tan importantes como polémicas y que están estrechamente vinculadas entre sí: Luciano Spalletti y Dusan Vlahovic

Si bien en el caso del entrenador toscano hemos llegado a un punto en el que, de hecho, solo falta la firma para la tan esperada renovación, en el caso del delantero serbio la situación, a pesar del optimismo general, aún está lejos de ser definitiva. 

  • CON SPALLETTI

    El primer aspecto que hay que tener en cuenta y destacar está precisamente relacionado con el futuro de Luciano Spalletti. El delantero serbio se ha mostrado abierto a renovar con la Juventus su contrato, que expira el 30 de junio, tras hablar con el entrenador. El exseleccionador le ha confirmado un papel fundamental no solo en este final de temporada, sino también en los planes futuros del club en caso de que decida firmar la prolongación. Esta confianza ha convencido a Vlahovic de escuchar la oferta de Comolli y Chiellini.

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  • NUEVOS CONTACTOS

    Según informa Romeo Agresti, director de Il Bianconero, tras la primera reunión celebrada a principios de mes, en los últimos días se han producido nuevos contactos directos entre Vlahovic, su entorno y la directiva de la Juventus para evaluar las posibilidades de llegar a un acuerdo.

  • LA OFERTA DE LA JUVENTUS

    La Juventus siempre le ha dejado claro al jugador que, si llega a renovarse, su salario no podrá ni siquiera acercarse a los 12 millones de euros que cobra actualmente. Es más, el club bianconero ha reiterado que el tope salarial ya se ha fijado con el contrato firmado por Kenan Yildiz, de 6 millones de euros más 1 millón en bonificaciones, y esa será la cifra máxima que se podrá pagar también al serbio.

  • ¿QUÉ FALTA PARA FIRMAR?

    A diferencia de Spalletti, cuya firma es lo único que falta, con Vlahovic la distancia sigue siendo considerable. 

    Suponiendo que el delantero acepte una reducción tan importante de la parte fija de su salario, está pidiendo que se compense con generosas comisiones para su entorno (entre los que se encuentra también su padre) y una importante prima por fichaje.

  • CAMPEONES DE VITALE

    En esencia, la distancia sigue existiendo, pero desde la Juventus sigue filtrándose un gran optimismo respecto a un desenlace positivo. Sin duda, para satisfacer todas las exigencias económicas adicionales, la clasificación para la próxima Liga de Campeones deberá ser fundamental y estar asegurada. Hay tiempo y margen, y de este modo, Vlahovic también es, en parte, dueño de su destino a través de los resultados en el campo.

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