cm grafica thuram inter 2025 26 16 9Calciomercato
Gabriele Stragapede

Traducido por

Juventus, ¿Marcus Thuram en el punto de mira? Lo que se filtra, la idea del Inter y toda la verdad

¿Qué hay de cierto en el rumor que apunta a la reunificación de los hermanos Thuram en Turín?

Una idea maravillosa, un rumor que está cobrando fuerza en los últimos minutos y una claridad informativa que es necesaria para comprender cuáles son las probabilidades de que este escenario se haga realidad.

Hay una idea, un rumor del que se habla desde hace unas horas, que apuntaría a la reunificación de los hermanos Thuram en Turín: de hecho, algunos rumores hablaban de una evaluación interna realizada por el equipo de mercado de la Juventus sobre Marcus Thuram, número 9 del Inter y hermano de Khepren, actual miembro de la plantilla bianconera dirigida y entrenada por Luciano Spalletti.

Pero, ¿qué hay de realista en esta pista en el estado actual de las cosas? Intentemos profundizar en la cuestión.

  • LA JUVE CERCA UN 9

    Partamos de algunas premisas sólidas.

    No es ninguna novedad que la Juventus, durante la próxima sesión de fichajes de verano, quiera reforzarse y esté buscando al menos un número 9 (teniendo en cuenta las decisiones que se tomarán una vez que entre en vigor la obligación, cada vez más cercana, de rescatar a Lois Openda del Leipzig y cuál será el destino de Jonathan David, sobre el que se están haciendo valoraciones, sin que se hayan tomado decisiones definitivas) para acompañar, posiblemente, a Dusan Vlahovic, cuya renovación está en fase de negociación.

    Entre los muchos perfiles buscados por los bianconeri, la posibilidad más concreta, al menos por el momento, es el regreso de Randal Kolo Muani, el principal candidato para ocupar un puesto en la delantera bianconera.

  • ¿Podría Thurám dejar el Inter en verano?

    ¿Y Marcus Thuram?

    Actualmente es jugador del Inter. Sin embargo, cabe detenerse en su situación en el equipo nerazzurro.

    En lo que va de temporada, el número 9 francés suma 12 goles y 5 asistencias en todas las competiciones, pero su última participación en un gol del equipo de Chivu se remonta a hace más de un mes: fue el 8 de febrero, con el gol a domicilio en el 0-5 al Sassuolo. Desde entonces (pero incluso antes de ese partido, llevaba un mes sin marcar en la liga), el exjugador del Borussia Mönchengladbach ha tenido dificultades para marcar la diferencia en el destino del Inter, y se perdió el derbi perdido contra el Milan por un resfriado.
    Los rumores sobre su futuro se suceden (con una Premier League que lleva tiempo siguiéndole muy de cerca), pero a día de hoy existe y se mantiene la voluntad de continuar juntos, teniendo en cuenta también un contrato de 6 millones de euros anuales (que incluye una cláusula de 85 millones de euros, activable en verano, pero no válida para todo el periodo) que expirará únicamente el 30 de junio de 2028. Sin embargo, el mercado es impredecible y Thuram podría convertirse en un activo del que obtener una importante plusvalía, ya que llegó a Viale della Liberazione como agente libre.

  • LA VERDAD SOBRE THURAM EN LA JUVE

    Y aquí llegamos al tema Marcus Thuram-Juventus.

    Según lo que informa Matteo Moretto en un vídeo del canal de YouTube de Fabrizio Romano en italiano, en el estado actual de las cosas, tras verificar cuidadosamente los hechos y la información recibida, no parece que esta vía pueda estar activa.

    Hasta ahora, no ha habido contactos entre las partes. La Juventus parece tener otras ideas, y Thuram no parece ser un objetivo para el futuro, ya que se trata de una vía compleja y difícil de recorrer en los próximos meses.

