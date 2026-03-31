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Juventus: Lukaku y Darwin Núñez vuelven a la carga; el hijo de Simone Inzaghi causa sensación en la Continassa

Juventus
D. Nunez
R. Lukaku
SSC Nápoles
Fichajes
Al Hilal

Aún sin llegar a un acuerdo con Vlahovic, los bianconeri echan un vistazo al mercado de delanteros.

La Juventus está echando un vistazo al mercado de delanteros.


Además del polaco Arkadiusz Milik, también podrían marcharse los dos últimos fichajes: el canadiense Jonathan David y el belga Lois Openda.


Aún no se ha llegado a un acuerdo para renovar el contrato del serbio Dusan Vlahovic, que expira el próximo 30 de junio, con el riesgo de que se marche libre.


Así, los directivos bianconeri comienzan a valorar posibles alternativas, empezando por el posible regreso del francés Randal Kolo Muani (cedido al Tottenham por el PSG), pero no solo eso.


En este sentido, Tuttosport menciona los nombres de Robert Lewandowski (Barcelona), Romelu Lukaku (Nápoles), Joshua Zirkzee (Manchester United), Mateo Retegui (Al-Qadisiya) y Darwin Núñez (Al-Hilal).


  • BLITZ EN LA CONTINASSA

    Esta noche se disputará en el Estadio de Turín el partido amistoso entre Argelia y Uruguay, y la Juventus estará atenta a Darwin Núñez.


    Mientras tanto, siempre según Tuttosport, ayer visitó la Continassa el agente Tommaso Inzaghi, mano derecha de Federico Pastorello e hijo de Simone.


    El entrenador del Al-Hilal, que en el pasado mercado de verano gastó 53 millones de euros para fichar del Liverpool al delantero uruguayo nacido en 1999 y exjugador del Benfica.


    Autor de 9 goles en 24 partidos con la camiseta del club saudí, que lo ha dejado fuera de la plantilla para hacer sitio al francés de 38 años Karim Benzema, llegado en el pasado mercado de invierno a título gratuito procedente del Al-Ittihad.


    Darwin Núñez tiene contrato hasta junio de 2028 con el Al-Hilal, que le paga un salario de 23 millones de euros al año.


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