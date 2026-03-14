Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
grafica vlahovic juventus 2025 26 16.9Calciomercato

Traducido por

Juventus, los convocados para el partido en Udine: Vlahovic no estará, Milik sí

La lista de jugadores convocados por Luciano Spalletti para el partido de esta noche a domicilio contra el Udinese

La Juventus viaja a Friuli para enfrentarse esta noche al Udinese. El partido, correspondiente a la vigésimo novena jornada de la liga, dará comienzo a las 20:45.

A continuación, los jugadores a disposición de Luciano Spalletti. Como se adelantó ayer, Dusan Vlahovic no figura entre los convocados, ya que aún no se ha recuperado al 100 % y se espera que vuelva a estar disponible a partir del próximo partido, que en la 30.ª jornada enfrentará a la Juventus en casa contra el Sassuolo.

En cambio, sí ha sido convocado Arek Milik, que esta temporada solo ha sido convocado en dos ocasiones (quedándose en el banquillo en ambas): el 20 y el 27 de diciembre, respectivamente, para los partidos Juventus-Roma y Pisa-Juventus. 

  • UDINESE-JUVENTUS, LA CONVOCATORIA

    1 Perin

    3 Bremer

    4 Gatti

    5 Locatelli

    6 Kelly

    7 Conceicao

    8 Koopmeiners

    10 Yildiz

    11 Zhegrova

    13 Boga

    14 Milik

    15 Kalulu

    16 Di Gregorio

    17 Adzic

    18 Kostic

    19 Thuram

    20 Openda

    21 Miretti

    22 McKennie

    23 Pinsoglio

    27 Cambiaso

    30 David

    32 Cabal

    • Anuncios
Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Juventus crest
Juventus
JUV
0