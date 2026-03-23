Manuel Locatelli vuelve a hablar. El jugador de laJuventus ha roto el silencio tras el desafortunado partido contra el Sassuolo, en el que falló un penalti que podría haber dado los tres puntos a los bianconeri. Convocado por la selección nacional, el centrocampista ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que asume su responsabilidad, admite el error y explica que ahora está totalmente concentrado en el objetivo del Mundial que quiere alcanzar con la camiseta azul.
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Juventus: Locatelli habla tras fallar el penalti: «Soy consciente de mis responsabilidades, tengo que reaccionar ante el error. Ahora vamos a ganar el Mundial con la selección»
«Soy muy consciente de cuáles son mis responsabilidades y sé que la única forma de reaccionar ante un error es trabajar aún más duro.
Ahora tenemos un Mundial que ganar y daremos todo lo que tenemos para conseguirlo. ¡Concentrados y unidos! ¡Ánimo, Azzurri!», este es el mensaje que el centrocampista de la Juventus ha querido transmitir a sus seguidores.
Una admisión de responsabilidad —dado el error cometido contra el Sassuolo— y, al mismo tiempo, una invitación a pasar página y, mediante el trabajo duro, alcanzar el objetivo más importante: la clasificación para el próximo Mundial que se disputará entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá. En definitiva, si fuera necesario, Locatelli podría volver a presentarse ante el punto de penalti para transformar un posible lanzamiento, tal y como hizo al final de la pasada temporada cuando, con un penalti en casa del Venezia, llevó a los suyos a la Liga de Campeones.
La decisión de que Locatelli lanzara el penalti en los últimos minutos del partido contra los neroverdi había sido bastante complicada. Como lanzador habitual, el centrocampista había hecho valer su autoridad a pesar de que Yildiz y Vlahovic se habían presentado ante el punto de penalti. Los dos delanteros incluso habían cogido el balón para lanzarlo, pero el propio capitán, con el respaldo de Spalletti, los había convencido de que no lo hicieran y había asumido la responsabilidad. Sin embargo, desde los 11 metros, Muric lo hipnotizó.
Capitán de la Juventus y titular indiscutible tanto con los bianconeri como con la selección italiana, este jugador de 28 años está cuajando una excelente temporada. La llegada de Spalletti lo ha vuelto a situar en el centro del juego de laVecchia Signora, con la que este año ya suma 39 partidos, 3 goles y 2 asistencias. Una temporada en la que se ha relanzado y que podría valerle a Locatelli en breve la renovación de su contrato hasta 2030 y un aumento salarial de más de 4 millones.
El propio seleccionador Gattuso habló del centrocampista en rueda de prensa y le renovó su confianza, a pesar del reciente fallo desde el punto de penalti, que, por cierto, no es el primero para la Juventus, que ha fallado con David, Yildiz y el propio Locatelli nada menos que tres penaltis consecutivos. «Locatelli lo está haciendo muy bien. Es un chico que está jugando con grandes cualidades físicas y técnicas. Estoy contento porque es un jugador que se ha recuperado y tiene mucha confianza. Puede echarnos una gran mano», estas fueron las palabras del seleccionador, una muestra más de estima en un momento difícil. Pero, una vez archivada la liga durante un par de semanas, como ha reiterado el propio Locatelli, ahora solo hay que concentrarse en la repesca del Mundial, una cita que no se puede fallar.