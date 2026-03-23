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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus: Locatelli estaba destrozado; los mensajes de sus compañeros y de Spalletti

El mal momento del capitán de la Juventus, protagonista negativo tras fallar un penalti contra el Sassuolo

Son momentos amargos para Manuel Locatelli tras el 1-1 entre la Juventus y el Sassuolo: el capitán bianconero falló el penalti decisivo en los últimos minutos, dejando escapar dos puntos muy importantes de cara a la Champions.


El centrocampista asumió inmediatamente la responsabilidad del error: convencido en el momento de la decisión, quedó profundamente afectado por haber desperdiciado una ocasión decisiva. «Estaba destrozado por el resultado», se lee en Tuttosport, precisamente porque era consciente de haber desperdiciado una oportunidad monumental. Para el número 5 de la Juve, el domingo transcurrió en silencio, alejado de las redes sociales —donde tampoco faltaron los ataques— y en contacto con la familia.


  • EL APOYO Y LA SELECCIÓN NACIONAL

    Sin embargo, no faltó el apoyo del vestuario: desde Perin hasta Pinsoglio, pasando por Gatti, Vlahovic y Yildiz, todo el equipo se unió en torno al capitán. También se notó el apoyo de Luciano Spalletti, quien, tras defenderlo públicamente, le reiteró su respaldo en privado: unidad total en el grupo.


    El parón por los partidos de las selecciones nacionales puede suponer una oportunidad para pasar página. Se espera que Locatelli sea protagonista con la Italia de Gennaro Gattuso en la semifinal de la repesca mundial contra Irlanda del Norte y luego, con suerte, también en la final contra Gales o Bosnia: una oportunidad importante para reaccionar y confirmar el papel central que se ha ganado también con la Azzurri.


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