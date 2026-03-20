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Emanuele Tramacere

Traducido por

Juventus: las dudas de Vlahovic sobre las condiciones de la renovación. Y el Milan vuelve a estar al acecho

Las negociaciones para la renovación del serbio avanzan en paralelo a su regreso a los terrenos de juego, entre avances y retrocesos que vuelven a avivar los rumores sobre otros clubes.

El presente y el futuro de Dusan Vlahovic pasan, inevitablemente, tanto por el terreno de juego como por el mercado de fichajes. El delantero serbio sigue siendo duda desde el punto de vista físico, a pesar de haber vuelto a entrenar con el grupo, y no está asegurada su participación contra el Sassuolo.


Sin embargo, lo más importante es la cuestión relacionada con la renovación de su contrato, que vence el 30 de junio de 2026, y, en consecuencia, cómo avanzarán las negociaciones para prolongar o no su estancia en Turín.

Precisamente en esta incertidumbre, a pesar del optimismo manifestado en los últimos días, podría reabrirse un sonado tema que lleva al Milan rossonero.

  • EL PAPEL DE SPALLETTI Y LA DISPOSICIÓN A NEGOCIAR

    El punto de inflexión en la relación entre Vlahovic y la Juventus se produjo hace ya unas semanas y coincidió con la mediación de Luciano Spalletti con el delantero serbio. Para el entrenador toscano, el exjugador de la Fiorentina es el eje ofensivo sobre el que basar la próxima temporada y esta idea, que le transmitió al jugador, le ha convencido al menos para escuchar la propuesta contractual del club.

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  • LA OFERTA DE LA JUVENTUS

    A partir de ahí se reanudaron las negociaciones, que se habían estancado en enero de 2025 y que habían llevado a la Juventus a apostar tanto por Openda como por David, con la idea de una marcha anunciada a finales de año. El club bianconero le ha propuesto a Vlahovic un nuevo contrato de tres años, con vencimiento el 30 de junio de 2029, por un total de 7 millones de euros netos en bonificaciones (la misma cifra garantizada a Kenan Yildiz), con una bonificación por firma de 5 millones de euros.

  • EL OPTIMISMO DE LA JUVENTUD Y LAS DUDAS DE VLAHOVIC

    Tras la última reunión, la Juventus se ha quedado con una sensación de optimismo, pero el jugador tiene muchas dudas sobre las cifras, no tanto en lo que respecta al salario (es consciente de que la cifra del sueldo es la máxima que el club puede ofrecer) como en lo que se refiere a bonificaciones y comisiones. El jugador y su entorno piden cifras mucho más elevadas, además de un sueldo considerablemente más alto.

  • EL MILÁN EN EL MERCADO DE FICHAJES

    Si Vlahovic no diera una respuesta positiva a la oferta de la Juventus, su continuidad en el equipo —sobre todo de cara a un final de temporada crucial— podría verse cuestionada por el club, lo que reabriría muchos escenarios que ahora mismo se han dejado de lado. Entre ellos se encuentra también el que lleva al Milan, que hasta ahora había dejado de lado la idea de intentar fichar a Vlahovic, pero que, en las últimas semanas, ha vuelto a tantear el terreno. Nada concreto, solo ideas que podrían desarrollarse si no se concretaran los fichajes de Kean y Retegui. Pero que Vlahovic gusta mucho a Allegri y Tare es algo que se sabe desde hace tiempo.



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