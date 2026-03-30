Juventus, la melancólica respuesta de Vlahovic a un niño: «¿Que si soy fuerte? Bueno, antes lo era…»

Durante un encuentro con los aficionados, un niño le hace una pregunta sencilla a su ídolo, delantero de laJuventus, el equipo de su corazón. «¿Cómo de bueno eres?», le pregunta. «Eh, una vez…», responde él, sonriendo.





La respuesta de Vlahovic sorprendió a muchos de los que vieron el vídeo y se hizo viral de inmediato entre quienes la encontraron divertida, sobre todo teniendo en cuenta que era la respuesta a la pregunta de un niño, y quienes, por el contrario, vieron en ella una especie de confesión, casi melancólica, del jugador. Por otra parte, el mejor momento de la carrera del serbio, hasta ahora, fue cuando despuntó en la Fiorentina hasta el punto de ganarse la llamada de laJuventus, que lo fichó por una suma millonaria en enero de 2022. Con la camiseta bianconera, aunque siguió marcando con frecuencia, el serbio se ha visto un poco frenado por las lesiones y algunos baches. Además, los resultados del equipo no han sido los esperados, hasta el punto de que, desde entonces, Dusan solo ha añadido una Copa de Italia a su palmarés.





El futuro de Vlahovic es, a día de hoy, una incógnita. Con el contrato con la Juventus a punto de expirar y cortejado por muchos clubes, como el Milan, el serbio parece dispuesto a renovar con los bianconeri con un nuevo contrato a la baja en cuanto al salario, pero que debería mantenerlo vinculado a estos colores durante dos años más.