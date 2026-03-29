Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
cm grafica spalletti 2025 bianconero 16.9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus, la lista de los imprescindibles para Spalletti: los jugadores intocables de la plantilla actual y los objetivos de fichajes

Juventus
Fichajes
Serie A
L. Spalletti

El entrenador de la Juventus tiene una lista de jugadores de la plantilla actual a los que nunca renunciaría. Y en cuanto al mercado...

Si dependiera solo de Luciano Spalletti, solo nueve jugadores de la plantilla actual viajarían en la máquina del tiempo de una Juventus que, en un futuro próximo, quiera intentar volver a ganar. Son los «imprescindibles» del técnico de Certaldo: ninguno de los porteros actuales, dos defensas, cuatro centrocampistas y tres delanteros.


Por orden, estamos hablando de Gleison Bremer, Pierre Kalulu, Andrea Cambiaso, Manuel Locatelli, Khephren Thuram, Weston McKennie, Francisco Conceição, Dusan Vlajovic y Kenan Yildiz.


Esto, obviamente, no significa que todos los demás jugadores vayan a ser cedidos, porque entre las ideas de Spalletti y lo que será la plantilla de la Juventus en 2026-27 hay muchísimas variables: la clasificación para la próxima Liga de Campeones, ante todo, de la que dependerá el estado del próximo mercado bianconero, y luego las ideas del club, las oportunidades de mercado que se vayan creando y la voluntad de los futbolistas. Al final, es probable que muchos de los «no imprescindibles» puedan quedarse en la Continassa, y estamos hablando de jugadores como Carlo Pinsoglio, Federico Gatti, Lloyd Kelly, Fabio Miretti y Jeremie Boga.


Mucho más incierto es, en cambio, el futuro de Michele Di Gregorio, Mattia Perin, Emil Holm, Juan David Cabal, Teun Koopmeiners, Vasilije Adzic, Filip Kostic, Edon Zhegrova, Arkadiusz Milik, Lois Openda y Jonathan David.

  • ¿LLEGARÁ LA OFERTA IRREFUSABLE?

    Al mismo tiempo, es igualmente obvio que, incluso entre los «imprescindibles», puede haber algún jugador que, ante posibles ofertas consideradas irrenunciables por parte de la propiedad y la directiva, pueda ser traspasado. Por ejemplo: ¿qué pasaría en caso de una oferta de 70 millones por Bremer? ¿O de una de 80 por Conceicao?En cualquier caso, la Juventus hará todo lo posible por satisfacer a Spalletti, dejándole a su disposición ese núcleo de jugadores que él considera indispensables para continuar su aventura en la Continassa y para convertirla, si es posible, en una aventura ganadora a corto plazo.

    • Anuncios

  • LO IMPRESCINDIBLE DEL MERCADO

    Además de estos «imprescindibles» que ya forman parte de la plantilla, cada uno con su situación particular (Vlahovic, por ejemplo, tiene el contrato a punto de expirar y está negociando su renovación), también están aquellos que Spalletti considera fichajes «imprescindibles». El exseleccionador nacional quiere aportar sobre todo calidad y experiencia, y por eso está trabajando junto con el club en la elaboración de una lista de objetivos que cumplan estas características.


    Los nombres son muchos, y ya os habíamos facilitado una lista en los últimos días, una lista que se centra en este momento (dado que la clasificación para la Champions sigue siendo muy dudosa) sobre todo en la experiencia sin coste alguno. Y así: Zeki Celik, nacido en 1997; Leonardo Spinazzola, nacido en 1993; Franck Kessie, nacido en 1996; Marcos Senesi, nacido en 1997; Xaver Schlager, nacido en 1997; Lorenzo Pellegrini, nacido en 1996; Antonio Rüdiger, nacido en 1993; Bernardo Silva, nacido en 1994; Robert Lewandowski, nacido en 1988; Leon Goretzka, nacido en 1995. Prácticamente un equipo completo, y todos son nombres sobre los que la Juventus está reflexionando y sopesando. A los que se suma el portero: Alisson Becker, nacido en 1992, cuyo contrato expira dentro de un año.


  • LA PLANTILLA ACTUAL DE LA JUVENTUS SEGÚN SPALLETTI: IMPRESCINDIBLES Y NO TAN IMPRESCINDIBLES

    PORTEROS

    NO INCONDICIBLES

    Michele Di Gregorio

    Mattia Perin

    Carlo Pinsoglio


    DEFENSAS

    IMPRESCINDIBLES

    Gleison Bremer

    Pierre Kalulu

    Andrea Cambiaso


    NO IMPRESCINDIBLES

    Emil Holm

    Federico Gatti

    Lloyd Kelly

    Juan David Cabal


    MEDIOCAMPISTAS

    IMPRESCINDIBLES

    Manuel Locatelli

    Khephren Thuram

    Weston McKennie


    NO IMPRESCINDIBLES

    Teun Koopmeiners

    Vasilije Adzic

    Filip Kostic

    Fabio Miretti


    DELANTEROS

    IMPRESCINDIBLES

    Francisco Conceição

    Dusan Vlajovic

    Kenan Yildiz


    NO IMPRESCINDIBLES

    Edon Zhegrova

    Jeremie Boga

    Arkadiusz Milik

    Lois Openda

    Jonathan David


    WHATSAPP: ¡Todas las NOTICIAS en TIEMPO REAL! Únete al canal de WHATSAPP de CALCIOMERCATO.COM: haz clic aquí


Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Génova crest
Génova
GEN