Juventus, el problema no es el dinero: 875 millones en los últimos seis años

En las últimas seis temporadas, sin ganar el Scudetto desde el último título conseguido en 2020, la Juventus ha gastado la friolera de 875 millones de euros: según los datos recogidos en un análisis de LaGazzetta dello Sport, este es el coste de los fichajes a título definitivo, incluidas comisiones, bonificaciones devengadas y posibles gastos relacionados con cesiones previas a la compra definitiva.





El diario, en un artículo firmado por Marco Iaria, solo tiene en cuenta a los jugadores que han pasado efectivamente por el primer equipo bianconero, excluyendo a los fichados pero que luego fueron cedidos a otros equipos, como por ejemplo Mandragora. En la Juventus, los accionistas, con Exor a la cabeza, han respaldado cuatro recapitalizaciones desde 2019 por un total de 998 millones. El problema es cómo se ha gastado ese dinero, subraya La Gazzetta. El periodo posterior al último título de liga atraviesa diferentes fases de gobernanza: la parábola descendente de la era de Andrea Agnelli, hasta la salida del todopoderoso Fabio Paratici en mayo de 2021 y la dimisión del presidente en noviembre de 2022; los interludios de los consejeros delegados Arrivabene y Scanavino, con los directores deportivos Cherubini y Giuntoli; y, por último, el último giro con Comolli, que llegó a Turín el verano pasado y ahora cuenta con el apoyo del director deportivo Ottolini.



