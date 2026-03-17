Juventus, el consejo de Marchisio: «Tonali es el fichaje ideal. Con tres fichajes y con Spalletti se puede volver a ganar»

«¿La mejora de Locatelli? Para mí no ha sido solo suya, sino de todo el equipo. Su rendimiento nunca ha bajado, pero ha tenido que adaptarse a un sistema de juego diferente. De todos modos, ya antes era uno de los centrocampistas que más balones recuperaba, cerraba las líneas de pase y protegía muy bien a una defensa que era inestable. Ahora el equipo se ha enderezado y los centrocampistas tienen más confianza en el juego de pase y juegan para hacer daño. Esto ha permitido a Locatelli volver a ser peligroso también con los pases en profundidad para sus compañeros».

«En verano, sin embargo, la Juve debe renovar su columna vertebral, eso es lo que le falta. Se necesita un central para acompañar a Bremer; alguien como Tonali sería el fichaje ideal para el centro del campo y, además, hace falta un gran delantero. Ahora se habla de la renovación de Vlahovic y yo digo: ¿por qué no? Sería interesante verlo toda una temporada con Spalletti, que puede consagrarlo y convertirlo en un auténtico delantero centro de la Juve».

«Tonali sería el fichaje ideal porque ya en el Milan era un jugador fuerte y en la Premier League ha mejorado sus habilidades, y porque es italiano. Y en la Juventus se necesitan italianos. En ese sentido, la Serie A debería poner límites: no es que no se necesiten extranjeros, pero estos deben ser de calidad».