Juventus, Conceicao tiene números como Yildiz y más que Leao: es el más «europeo» a disposición de Spalletti

Francisco Chico Conceicao será el encargado de presentar ante la prensa el partido de liga que se disputará el sábado y en el que la Juventus se enfrentará al Udinese a domicilio en Friuli. ¿Por qué hablará él? Porque el club bianconero lleva tiempo adoptando un sistema de turnos entre sus miembros para las ruedas de prensa previas a los partidos.

Sin embargo, hay mucho más detrás de esta decisión, ya que el portugués, por fin, está teniendo un impacto importante en el equipo entrenado por Luciano Spalletti (que no estará en la rueda de prensa), al menos en la Serie A.

De hecho, según las estadísticas, el rendimiento del exjugador del Oporto se ha disparado hasta alcanzar el nivel de la estrella más brillante del equipo: Kenan Yildiz.