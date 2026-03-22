Juventus, Chiellini: «¿El penalti contra el Sassuolo? Ya te puedes imaginar la reacción. Esperemos poder celebrar de otra manera en mayo. Protti es mi ídolo»

Giorgio Chiellini, director de estrategia futbolística de laJuventus, intervino en directo en Sky Sport al margen de la presentación del documental sobre Igor Protti, su histórico compañero de equipo en su etapa en el Livorno.





Además de los recuerdos de su experiencia con Protti, fue inevitable que se hiciera referencia al tropiezo de los bianconeri de Luciano Spalletti contra el Sassuolo, con el penalti lanzado y fallado por Locatelli que, como era de esperar, no dejó precisamente contento al exdefensa.



