Juve, Zhegrova, un fracaso tanto en el campo como en las cuentas: la cifra por su traspaso

La Juventus se está preparando para un final de temporada que se presenta muy reñido y, inevitablemente, además de la lucha por el cuarto puesto, en la que tendrá que enfrentarse a la Roma y al Como, ya está empezando a pensar también en el futuro y en el próximo mercado de fichajes de verano, en el que habrá que tomar muchas decisiones tanto en cuanto a las incorporaciones como, sobre todo, a las salidas.





Luciano Spalletti, una vez firmada la renovación, deberá tomar una decisión definitiva sobre muchos de los jugadores que hoy se encuentran en la cuerda floja, y entre ellos se encuentra también Edon Zhegrova. Sin embargo, el mediapunta kosovar, a juzgar por las cifras, es hasta la fecha un fracaso tanto en el campo como en el balance.



