Niko Kovac, que hoy tiene 54 años, lleva casi 17 años trabajando como entrenador. Para el excentrocampista defensivo, su paso de jugador profesional a entrenador en Salzburgo fue entonces casi inmediato. A día de hoy, Kovac ha dirigido más de 400 partidos.
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«Justo lo que cualquier entrenador desea»: Niko Kovac dio en el clavo con su valoración sobre el BVB
Por lo tanto, cuenta con una amplia experiencia, incluso sin tener en cuenta sus 18 años como jugador. Kovac compartió una de sus reflexiones durante la primera vuelta. En su opinión, por regla general se necesitan «entre tres y seis meses» «para que un jugador joven se adapte a un nuevo club». Por supuesto, la rapidez con la que esto ocurre varía de una persona a otra. Pero una cosa está clara: «Se necesita tiempo. Pero a veces la gente es injusta y espera grandes avances inmediatos».
Así fue también en el caso de Jobe Bellingham, sobre quien Kovac pronunció estas palabras. Hoy se puede afirmar: Kovac acertó de pleno con su valoración. De hecho, Bellingham ha dado un salto considerable en su desarrollo en comparación con sus inicios en el Borussia Dortmund.
El progreso no es enorme, el jugador de 20 años no juega de repente dos categorías por encima. Se trata de un crecimiento orgánico que Bellingham ha logrado con el tiempo, tal y como pronosticó Kovac con toda tranquilidad. Este paso adelante es notable también porque el nuevo fichaje del AFC Sunderland, que costó más de 30 millones de euros, tuvo un comienzo todo menos fácil.
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Difícil debut en el BVB para Jobe Bellingham
Incluso se podría decir que el comienzo de Bellingham en el BVB fue justo lo contrario de lo que debería haber sido. Su primera vuelta estuvo plagada de adversidades: sustitución a los 45 minutos en la primera jornada, incluida la posterior polémica en torno a su padre Mark; numerosas suplencias consecutivas; una jugada desafortunada en el partido fuera de casa en Múnich; rumores grotescos sobre una salida prematura en invierno; y, poco antes de Navidad, una tarjeta roja de la que no tuvo la culpa.
En sus actuaciones se notaba claramente que al inglés le costaba mucho adaptarse al cambio de la Championship, una liga muy dura físicamente, a la Bundesliga, más rápida y técnicamente más exigente. No fue hasta finales de octubre cuando disputó su primer partido completo de 90 minutos. Bellingham apenas influyó en el juego del Dortmund, en el juego de pases se preocupó demasiado por la seguridad en lugar de buscar profundidad y mostró muy poca presencia.
Kovac gestionó esto, así como el revuelo constante en torno a Bellingham, con aplomo y sin dejarse llevar por las emociones. Ya a principios de noviembre dejó claro: «Realmente no tengo ninguna duda sobre él. Al contrario: sé de lo que es capaz. Lo estamos incorporando poco a poco. Creo que incluso va más rápido de lo que yo mismo había imaginado, porque el chico tiene realmente mucha, mucha calidad».
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Jobe Bellingham ha alcanzado un nuevo nivel en el BVB
El 2026 tampoco comenzó de forma ideal para Bellingham, ya que su sanción por tarjeta roja se prolongó hasta el nuevo año. Sin embargo, luego se benefició de la baja por lesión de Marcel Sabitzer, que duró casi cuatro semanas. A raíz de ello, Kovac le dio minutos de forma regular, lo que le ayudó visiblemente a adquirir un mayor ritmo y más solidez en el juego.
Desde entonces, ha alcanzado un nuevo nivel. Bellingham ha ganado en fuerza física, parece estar más en forma y se muestra más sólido en los duelos directos, de los que siempre es uno de los que más libra en el BVB. De esfuerzo nunca le ha faltado; en los entrenamientos, más bien hay que frenarle un poco.
«Lo que me gusta de él es su entusiasmo. Es realmente alguien que quiere mejorar día a día. En el campo, fuera del campo, en el estudio de vídeos, en el análisis individual, en el análisis del equipo. Es un profesional en toda regla», ya dijo Kovac hace unas semanas. «Me gusta que alguien, a una edad tan temprana, sepa ya exactamente lo que necesita para mejorar. Eso es justo lo que desea un entrenador. A veces tengo que frenarle y recordarle que tenemos dos partidos a la semana».
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Jobe Bellingham muestra más presencia y determinación
Igualmente importante es la evolución de Bellingham en la posesión del balón. Su presencia ha aumentado notablemente, se ofrece con más frecuencia de forma activa y se ha vuelto más rápido en la ejecución. Todas sus acciones se basan ahora en una verdadera determinación. Ha ganado en seguridad.
También está claro dónde aún hay margen de mejora. Bellingham debe tener más confianza en sí mismo, arriesgarse más a menudo, aumentar el número de pases en profundidad y entrar con más frecuencia en espacios en los que pueda crear peligro de gol.
Pero quizá —o probablemente— necesite unos meses más para dar ese siguiente paso. No sería el fin del mundo y, a su edad, es lo más normal del mundo. En cualquier caso, la dirección actual es la correcta; los progresos de Bellingham son fáciles de apreciar.
Si se mantiene sano, su impecable actitud debería garantizar que siga mejorando su calidad. Puede pedirle consejos a Kovac sobre cómo encontrar el equilibrio ideal entre la regularidad en su rendimiento y un desarrollo, a ser posible, exponencial. El entrenador ya le ha dado una pista: «A veces le digo que no solo debe comer, beber y dormir fútbol, sino que también necesita otras cosas en su vida para despejar la mente».
Jobe Bellingham: estadísticas de rendimiento con el BVB
Partidos oficiales Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas 37 0 4 2 1
Preguntas frecuentes
Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.
Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardären Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).
Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.
Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.
Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.
Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.
Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.
Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.
Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.
Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).
Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere".