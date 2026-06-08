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Christian Pulisic, USMNTGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

«Justo donde quiero estar»: un vistazo a la mente de Christian Pulisic, la estrella renuente de EE. UU., que asume su protagonismo en el Mundial

Analysis
USA
C. Pulisic
World Cup
FEATURES
USA vs Paraguay

En los últimos años, el fútbol estadounidense ha pedido a Christian Pulisic que acepte la realidad. La pregunta ha variado, pero siempre gira en torno a lo mismo: ¿siente el peso de ser el rostro de la selección masculina de Estados Unidos en un Mundial en casa?

Pulisic nunca vaciló. Decía que no se sentía presionado, al menos no más de lo habitual. En público, no estaba dispuesto a asumir esa presión.

«En cierto modo, he lidiado con esto toda mi carrera», dice a GOAL días antes del torneo de 2026. «Quizá este momento sea más importante, pero no cambia mi preparación.

«Claro, es un Mundial y todos tenemos presión, pero precisamente por eso entreno cada día. Es el sueño que siempre he perseguido.

Quiero estar en esta posición y no la cambiaría por nada; es un privilegio. Solo quiero disfrutar el momento y dar lo mejor de mí, y espero que la gente lo entienda».

Quizá Pulisic siempre ha dicho la verdad. Quizá no se trata de una negación ni de una respuesta elaborada para alejar al mundo exterior. Quizá solo se ha estado preparando para este instante desde los 16 años, así que no es una carga nueva: la lleva sobre los hombros desde siempre.

Ahora el momento ha llegado. El Mundial está en Norteamérica y, para muchos seguidores de la selección masculina de Estados Unidos, él es su cara. El fútbol puede cambiar para siempre, y Pulisic debe liderar ese cambio.

El mundo observa a su país, la organización del torneo y la evolución de la selección desde la última vez que el Mundial visitó Estados Unidos, cuatro años antes de su nacimiento. También vigila a sus compañeros, decididos a modificar la percepción del fútbol estadounidense.

Pero, más que nadie, el mundo lo observa a él. Con razón o sin ella, es el jugador que todos conocen y quieren conocer. Durante años se le ha pedido que salga de su caparazón, aunque nunca ha estado en uno: solo ha sido él mismo. Tranquilo, tímido, reflexivo y, a veces, retraído: así es Pulisic.

Lo vea así o no, este es el gran momento de Pulisic. No es solo suyo, como muchos quieren que piense, pero él está en el centro de todo, y eso no es normal.

«A veces puede ser difícil, sin duda», admite. «Siento que todo se mueve y sucede muy rápido. De alguna manera extraña, siento que solo soy un chaval que está empezando en la selección, pero es una locura pensar que llevo ya 10 años jugando con la selección. He jugado un Mundial, hemos vivido mucho y he madurado en lo personal. Solo quiero seguir creciendo y disfrutar este momento.

«Ahora estamos aquí, y a veces lo dejo pasar y doy estos momentos por sentados, pero quiero saborearlos, porque eso es lo que son».

Pocos pueden explicarlo; él tampoco, pero lo intenta. Este es un vistazo a su preparación y a su lucha por disfrutar del foco que este verano, inevitablemente, estará sobre él.

  • Christian Pulisic 2014 United States youth tournamentGetty Images

    Los comienzos

    Pulisic no recuerda el día exacto, pero se acerca.

    Recuerda que todo cambió al inicio de su etapa en el Borussia Dortmund y con la selección de Estados Unidos. Aún adolescente, comprendió que su vida sería distinta, incluso para un futbolista estadounidense.

    «Al principio era genial», recuerda sobre su primer contacto con la fama. «Eres solo un chaval y piensas: “Vaya, esto es todo lo que había soñado”, pero luego llegan las partes difíciles».

    A diferencia de otros, él nunca buscó la fama; esta lo encontró y, con ella, llegaron las expectativas, los debates y la presión. Quienes lo conocen aseguran que sería igual de feliz jugando sin público, siempre que pudiera competir.

    Pero el fútbol se juega ante el mundo, no ante nadie. Desde que empezó, este adolescente tímido de Hershey, Pensilvania, supo que esa exposición lo pondría a prueba. Como rostro de una nueva generación de estrellas estadounidenses, las exigencias serían mayores que para la mayoría de sus predecesores o compañeros.

    Aceptar esa realidad fue su primera prueba, y la afrontó a regañadientes. Diez años después, el astro estadounidense de 27 años sigue sin amar la fama, pero ha aprendido a manejarla. Por eso aún está aquí, y no se convirtió en uno de esos «qué pasaría si...» que a menudo se hunden bajo su peso.

    «No parece normal, pero supongo que, en cierto modo, se ha convertido en la norma para mí», afirma. «Cuando tienes todos estos eventos y oportunidades increíbles y llegas a jugar representando a tu selección nacional en estos grandes torneos, todo esto va a estar ahí. Diría que me he acostumbrado y hago lo posible para lidiar con ello, aunque hay cosas que debo afrontar constantemente. Tengo mis dificultades, como todos.

    «Sigo aprendiendo a manejarlo, pero no lo cambiaría por nada. Siempre quise esto, así que si implica más presión y atención, perfecto, porque este es exactamente el lugar donde quiero estar».

    Pulisic reconoce que no ha llegado hasta aquí solo; se ha apoyado en su familia, amigos y compañeros. Durante años, Pulisic ha sido la pieza clave del rompecabezas de la selección estadounidense, pero reconoce la importancia de las piezas que le rodean. Weston McKennie y Tyler Adams, amigos de toda la vida, se sienten más cómodos bajo los focos y a menudo le quitan presión cuando lo necesita.

    «Todos estamos aprendiendo», reconoce. «Son experiencias nuevas para mí y, con el tiempo, he mejorado». He vivido situaciones similares, pero cuando las cosas se ponen difíciles, hablo con mi familia, mis compañeros y mis entrenadores, y lo afrontamos juntos».

    • Anuncios
  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    Recuperar la forma

    Los rumores sobre su sequía goleadora, que se prolongó durante los últimos cinco meses y medio en el AC Milan y todo 2025 con la selección estadounidense, dominaron los preparativos para el Mundial y generaron dudas sobre su estado de forma.

    A eso se suma su ausencia en la Copa Oro de 2025, así que gran parte del año lo ha pasado defendiéndose. Por suerte para él, sus amigos también han salido en su defensa.

    «Todos sabemos qué tipo de jugador es Christian», dijo McKennie en marzo. «Es alguien que lleva mucho peso sobre sus hombros, especialmente aquí en la selección nacional y también en su club. Es un jugador peligroso, una pieza clave en la que podemos apoyarnos en los momentos difíciles, y él asume ese papel».

    Al inicio de la concentración mundialista, Pulisic silenció las dudas: asistió el primer gol ante Senegal y marcó el segundo.

    Durante la sequía, Pulisic repitió que no estaba preocupado y, al final, tenía razón: mientras todos dudaban, él nunca lo hizo. Cuando el balón entró, su explosiva celebración, corriendo hacia el banderín y gritando, lo dijo todo: todo iría bien.

    «No pienso ni por un segundo en lo que los demás puedan pensar de mí», afirma. «La pregunta es: ¿puedo salir de esto sin remordimientos? Ya sé que voy a darlo todo».

    En los últimos meses su vida ha sido intensa y omnipresente, y eso es a propósito. A medida que crece el entusiasmo por el Mundial, también lo hace su papel como rostro del equipo. Es más incómodo que una racha sin goles, pero también es algo en lo que ha mejorado mucho.

  • PulisicGetty Images

    El chico del cartel

    Desde principios de año, solo tres de las 24 publicaciones de Pulisic en Instagram no han sido patrocinadas; solo una mostró algo de su vida fuera del campo. Así es la vida cuando eres el rostro de una selección anfitriona del Mundial, cuya presencia va mucho más allá del fútbol.

    Las colaboraciones son parte de esa realidad. La más reciente, con Degree, gira en torno a la presión.

    «El sudor es una señal de dedicación, no algo que ocultar», afirma el comunicado. Para Pulisic, el mensaje es muy cercano: ya no puede esconderse de los focos, las expectativas y todo lo que implica ser una de las caras de este Mundial.

    «Es mucho», admite sobre la parte fuera del campo. «Tengo mucho entre manos, pero no lo cambiaría por nada. Entiendo que todo forma parte del juego y me siento agradecido por socios como Degree».

    El cierre de temporada fue caótico: el 24 de mayo entró como suplente en la derrota del Milan ante el Cagliari, que eliminó al equipo de la Champions. Los abucheros del San Siro retumbaron.

    Veinticuatro horas después estaba en Nueva York rodeado de fanfarria. Al día siguiente se unió a los 26 convocados para el Mundial. De ahí viajó a Atlanta, Charlotte, Atlanta de nuevo, Chicago y, por último, al sur de California, donde EE. UU. debutará ante Paraguay el viernes.

    «Es mucho, claro», reconoce, «pero ahora forma parte del juego. Pronto se calmará y nos centraremos en los partidos del Mundial, que es lo que más espero. Podré hacer lo que más me gusta, vivir el momento y disfrutarlo. Todo forma parte de la experiencia. Lo hago con mi equipo, así que, aunque es mucho, lo disfruto».

    Aunque su labor promocional ya quedó atrás en gran medida, la exposición pública no termina: en las próximas semanas su rostro aparecerá en vallas, anuncios y todos los canales de televisión. Estará en el centro del Mundial, y para una generación de niños será el primer futbolista que conozcan.

    Esa influencia, admite, aún le parece surrealista, aunque ya nota su impacto en la selección.

  • Christian Pulisic USMNT Copa America 2024Getty

    Influencia y legado

    En una entrevista con GOAL en marzo, la estrella de la selección estadounidense Chris Richards recordó el momento en que creyó que podía lograrlo: cuando vio a Pulisic marcar su primer gol con el Borussia Dortmund. Ese tanto cambió la vida de ambos.

    «Nunca olvidaré haber pensado: “Tío, quiero estar en ese escenario algún día”», declaró Richards a GOAL. «Yo también quería hacer eso. Me hizo querer esforzarme ese uno por ciento más. Es una locura que ahora juguemos juntos, pero verlo me hizo pensar: “Genial, puedo ser como él”».

    No es el único: McKennie y Adams, compañeros de Pulisic en las categorías inferiores, siguieron su estela tras el fracaso en la eliminatoria mundialista de 2018. Una nueva generación creció viéndolo levantar la Liga de Campeones con Dortmund, Chelsea y, ahora, Milán.

    Noahkai Banks, ausente de la selección este verano mientras decide su futuro internacional, lo resumió así en conversación con GOAL: «Christian Pulisic fue un ídolo para mí mientras crecía».

    Aunque aún se debate su legado, su influencia ya es evidente. Él apenas ha tenido tiempo de reflexionar sobre ello. Ahora, al cerrar un capítulo y abrir otro, aún busca su lugar.

    «A menudo estoy tan concentrado», admite, «que me cuesta dejar que la mente divague y saber en qué estoy pensando realmente. Me pregunto: “¿Qué oportunidad tengo delante?”. Imagino un partido perfecto y pienso: “Ahora puedo hacer algo especial, representar a mi país y lograr algo que perdure”.

    «Supongo que esas son algunas de las cosas que me pasan por la cabeza y, sí, aparte de eso, solo queda el partido. Estoy concentrado y enfocado. No hay nada más».

  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    Aprovechar el momento

    Incluso ahora, tras más de 400 partidos con su club y 86 con la selección, la mentalidad de Pulisic antes de los partidos no ha cambiado mucho. Y seguramente tampoco lo hará este verano. Ahora se le presentan los encuentros más decisivos de su carrera, pero en su mente solo son los últimos de una serie de momentos clave: su debut con el Dortmund, su estreno con la selección de Estados Unidos, la final de la Liga de Campeones y el duelo vital contra Irán en 2018.

    Su filosofía es clara: siempre hay un partido grande y nunca cabe conformarse.

    «Así son las carreras», afirma. «Queremos que el siguiente partido sea siempre el más importante. Por eso jugamos: para seguir avanzando y disfrutar de estos encuentros. Es el sueño de todos.

    «Ahora, antes de un partido, quizá sea más importante, pero me siento más relajado porque ya hemos jugado en el escenario más grande».

    Una palabra clave aquí es «nosotros». De los 26 convocados por Estados Unidos, 13 estuvieron en el último Mundial y seis han jugado competiciones continentales europeas.

    «Ya hemos jugado partidos de alto nivel antes», añade Pulisic, «así que eso nos da confianza y tranquilidad. Todos lo hemos hecho antes y hemos visto el éxito, y ahora podemos confiar en que hemos trabajado y nos hemos preparado lo suficiente para cumplir con nuestro cometido».

    Una vida de preparación llega a su fin. Esta semana debe dar resultados.

  • Christian Pulisic USMNTGetty Images

    El auténtico Pulisic

    Varios jugadores del Mundial 2022 reconocieron que no disfrutaron el momento, y Pulisic lo admite. Quizá este Mundial sea distinto y logre saborearlo.

    «No soy de los que se hacen muchas fotos», dice riendo, «pero voy a intentar disfrutar del momento, eso seguro. Voy a intentar mirar a mi alrededor un poco más. Me doy cuenta de que no es algo que ocurra todos los días poder jugar en un Mundial, y mucho menos en dos, y representar a tu país en el mayor evento del mundo. Es algo realmente especial».

    Todo el mundo recordará este verano, pero Pulisic es uno de los 26 jugadores que pueden marcar su legado. Si triunfa, su nombre quedará grabado en la historia de Estados Unidos y del fútbol mundial. El fracaso no está en sus planes: no ha trabajado toda su vida para imaginarlo.

    «Literalmente daría todo por este equipo y por este momento», afirma, «y espero que la gente lo vea. Eso es todo lo que puedo hacer: darlo todo». Si al final puedo decir eso, no tendré nada que lamentar y ojalá la gente lo recuerde y el torneo sea un éxito».

    Este verano el mundo conocerá mejor a Christian Pulisic: su personalidad, su actitud y su juego. Lo verán en anuncios, comerciales e entrevistas como esta.

    Sin embargo, no lo sabrán todo: hay partes de su vida que Pulisic quiere mantener en privado. La presión crece, pero él la afrontará a su manera, como siempre ha hecho.

    «Así soy yo», afirma. «Me encanta estar con mi familia y mis amigos más cercanos, y me encanta jugar al fútbol. Me encanta competir. Eso soy yo en pocas palabras.

    Hay mucho más que la gente nunca sabrá de mí, y así me gusta. Así es como quiero que sea».

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