¡Justo con un 7-1! La selección alemana desbanca a Brasil como número uno en una estadística muy especial del Mundial

Que Alemania venciera a Brasil 7-1 es histórico. En la semifinal del Mundial 2014, la selección alemana goleó a la anfitriona 7-1 y avanzó hacia el título.

En el partido inaugural del Mundial 2026, Felix Nmecha adelantó a Alemania frente a Curazao en el minuto 6. Pero Livano Comenencia igualó sorpresivamente en el 21.

La superioridad germana se impuso: Nico Schlotterbeck devolvió la ventaja en el 38 y, justo antes del descanso, Kai Havertz marcó de penalti el 3-1.

En la segunda parte, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Deniz Undav y, de nuevo, Havertz añadieron cuatro tantos más. El sábado jugará contra Costa de Marfil y cerrará la fase ante Ecuador.