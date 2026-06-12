Julian Nagelsmann lo expulsó de la plantilla y evitó por poco la cárcel: el reencuentro de Alemania en el Mundial con un reincidente

Allí convenció en lo deportivo, pero fuera del campo se quedó fuera de juego. En enero de 2023, Brenet fue sorprendido dos veces al volante sin carné en dos semanas. Lo había perdido en 2020 por conducir ebrio.

«Parece que no respeta a las autoridades; es como si siguiera jugando tras una roja», dijo el juez, que en 2024 lo condenó a un mes de cárcel. Ya en 2021 había sido condenado a multa y trabajos comunitarios por violencia doméstica. La pena de prisión por conducir sin carné se conmutó por trabajos comunitarios tras un recurso, pero el Twente rescindió su contrato.

Fichó por el Al-Rayyan de Catar, donde jugó seis partidos en la 2024/25; luego pasó al Livingston escocés y, en la segunda vuelta, al Kayserispor turco. Ahora disputa el Mundial con Curazao: la FIFA le autorizó jugar con el país natal de sus padres pese a su pasado con las selecciones neerlandesas.

Desde su debut con Curazao en 2024, ha marcado seis goles en 17 partidos. En el amistoso contra Aruba fue titular como lateral derecho y anotó. Este domingo, a las 19:00, el jugador de 32 años se medirá a Alemania en el partido inaugural del Mundial y a sus exentrenadores Nagelsmann y Schreuder.