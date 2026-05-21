AFP
Traducido por
Julian Nagelsmann confirma que Manuel Neuer será el portero titular de Alemania en el Mundial tras volver a la selección
Nagelsmann anuncia su lista para el Mundial
Nagelsmann vuelve a contar con la experiencia de Neuer para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. El portero de 40 años, retirado de la selección tras la Euro 2024, se prepara para una última actuación.
Durante la presentación de la convocatoria, Nagelsmann lo confirmó a Sky Sports: «Sí, cuento con él». Y añadió: «Todo el mundo sabe qué tipo de aura rodea a Manu. La decisión es, en mi opinión, la correcta».
- Getty Images Sport
Un revés para Baumann
La noticia es un duro golpe para Oliver Baumann, del Hoffenheim. Tras la lesión de Marc-André ter Stegen, Baumann se perfilaba como titular en el torneo. Sin embargo, ahora volverá al banquillo, pues la leyenda del Bayern, Neuer, regresa al equipo.
Nagelsmann admitió que darle la noticia fue difícil y calificó la decisión de «duro golpe» para Baumann. Sin embargo, elogió la reacción profesional del guardameta de 35 años, a quien llamó «segundo portero de talla mundial», y destacó que varias conversaciones confirmaron el compromiso de Baumann de apoyar al equipo sea cual sea su papel.
Finaliza un intenso debate interno
La recuperación de Neuer no fue fácil. Nagelsmann reveló que el cuerpo técnico debatió intensamente antes de convocarlo, valorando sus recientes problemas físicos frente a su experiencia. Además, Jonas Urbig viajará como compañero de entrenamiento para reforzar la portería.
«Hubo muchísimas discusiones», explicó Nagelsmann. «Las discusiones internas han terminado».
- Getty Images Sport
El camino hacia el Mundial de 2026
Alemania cierra su preparación con amistosos ante Finlandia en Maguncia y Estados Unidos en Chicago. Serán la última prueba para Neuer y su equipo antes de viajar a Winston-Salem y debutar en el Grupo E.
En la fase de grupos se medirá a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Con Kimmich como capitán y Neuer de vuelta en el once, Nagelsmann combina liderazgo veterano y flexibilidad táctica para buscar el quinto título mundial de Alemania.