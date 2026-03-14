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Julian Álvarez «se va a quedar» en el Atlético de Madrid, según ha desmentido el director deportivo los rumores sobre el Arsenal, el Barcelona y el PSG
Alemany desmiente los rumores sobre su salida
Alemany se mostró tajante respecto a los rumores que vinculan a Álvarez con una posible salida, y se refirió específicamente a las informaciones sobre el interés del París Saint-Germain. «Es lo mismo que ocurrió con Antoine [Griezmann]. Tiene contrato con nosotros y se va a quedar», declaró Alemany a Movistar. «Julian ha dejado claro que está muy feliz en el Atlético, pero todo lo que dice se está malinterpretando. Le quedan cuatro años más de contrato y esperamos que se quede mucho más tiempo e incluso lo renueve. No veo ninguna noticia sobre Julian. No hay ningún problema; solo es que la gente busca cosas donde no las hay. La verdadera noticia es que está rindiendo a un nivel extraordinario».
- AFP
Los pretendientes, en alerta máxima
A pesar de la firme postura del club, la pugna por Álvarez sigue siendo reñida, ya que tanto el Barcelona como el Arsenal y el Chelsea habían mostrado anteriormente su interés. Según se informa, estos clubes se pusieron en alerta cuando el delantero admitió que «nunca se sabe» qué podría pasar con respecto a su futuro. Alemany, sin embargo, sugirió que esas palabras se sacaron de contexto. También optó por ignorar las distracciones procedentes de otros bandos, concretamente los comentarios del presidente del Barcelona, Joan Laporta, quien declaró a SER Catalunya que Álvarez es un «gran jugador» que encajaría en el sistema del Barça, siempre que mostrara disposición a fichar por un «precio asequible» sin arruinar al club. «No hablo de otros clubes, solo del Atlético, y cada uno es responsable de lo que dice», comentó el director, reflejando un club centrado en la estabilidad interna.
Griezmann descarta fichar por la MLS
La postura de Alemany sobre el futuro de Álvarez se hace eco de su opinión respecto a la marcha de Antoine Griezmann. El delantero francés había sido relacionado con un traspaso a mitad de temporada al Orlando City de la MLS, pero ha optado por terminar la temporada con el equipo español en su lucha por conquistar la Copa del Rey.
A pesar de los rumores sobre una salida inminente, Alemany insistió en que Griezmann cumplirá su contrato en el club, afirmando: «Eso son especulaciones. A Antoine le quedan dos temporadas más, está centrado en lo que viene y su rendimiento es muy bueno. Pensamos en que nos ayude en lo que está por venir. El resto son especulaciones».
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¿Qué le depara el futuro al Atlético?
El Atlético ocupa actualmente el tercer puesto de La Liga y va camino de clasificarse para los cuartos de final de la Liga de Campeones, tras haber vencido al Tottenham por 5-2 en el partido de ida de los octavos de final. Ambos equipos se enfrentarán el miércoles en Londres para disputar el partido de vuelta.
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