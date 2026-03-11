AFP
Traducido por
Julian Álvarez, objetivo del Barcelona y del Arsenal, hace una sorprendente confesión sobre su traspaso tras la goleada del Atlético de Madrid al Tottenham en la Liga de Campeones
Los pretendientes en alerta tras el doblete de la Liga de Campeones
El ganador de la Copa del Mundo ha sido considerado como uno de los principales objetivos del Barcelona, que, según se informa, lo ve como el heredero ideal de Robert Lewandowski, mientras que el Arsenal y el Chelsea también han mostrado su interés. Los rumores sobre su traspaso se intensificaron tras una noche histórica para el Atlético, que aprovechó una serie de errores individuales de la defensa del Tottenham. El equipo de Igor Tudor perdía por 3-0 en el primer cuarto de hora, después de que el portero Antonin Kinsky tuviera un comienzo de pesadilla. Álvarez fue el principal artífice del caos, con dos goles que ayudaron a sentenciar la eliminatoria de octavos de final, ya que el equipo local acabó sellando una contundente victoria por 5-2 en el partido de ida.
- AFP
Álvarez deja la puerta abierta a su salida
Álvarez tuvo que responder a preguntas sobre su futuro tras el pitido final y no dio las respuestas más tranquilizadoras desde el punto de vista del Atlético. «No tengo nada que decir. Son cosas de las que se habla, también se habla mucho en las redes sociales, todo el mundo publica su opinión, todo se magnifica. Yo nunca he dicho nada, estoy bien aquí, muy contento, compitiendo en todas las competiciones», comenzó diciendo, según Diario AS. «Nunca he dicho nada, son solo rumores. Se exagera mucho. Estoy feliz en el Atlético, contento, luchando. Lo estamos haciendo bien en la Champions League y estamos en la final de la Copa del Rey».
Al ser preguntado sobre si podría fichar por otro equipo para la temporada 2026-27, Álvarez añadió: «¿Qué sé yo? Quizá sí, quizá no, nunca se sabe. Estoy muy feliz aquí. Es una pregunta que me hacen constantemente, pero estoy feliz. Estoy centrado en el día a día, trabajando para mejorar y darlo todo. Nunca he dicho nada malo del club. Estoy muy agradecido. La gente me ha mostrado su cariño y estoy muy feliz».
De vuelta entre los goles
La magistral actuación del argentino contra los Spurs fue un oportuno recordatorio de su naturaleza clínica, especialmente después de un difícil comienzo de 2026. Antes de su doblete en la Liga de Campeones, Álvarez solo había marcado tres goles desde principios de año. Su reciente gol contra el Real Oviedo fue su primer tanto en La Liga en cuatro meses. El alivio era evidente cuando habló de haber recuperado su olfato goleador en los grandes escenarios.
«Me ayuda personalmente, pero siempre he estado bien», añadió Álvarez. «Es solo una cuestión de rachas; hubo un momento en el que no podía marcar, pero siempre doy el 100 %. Mis compañeros lo saben y lo aprecian. Es lo que puedo hacer. Hacerlo mejor o peor es parte del fútbol. Simplemente no me estaba saliendo, pero como delantero, y teniendo en cuenta lo que represento y lo que siento por este equipo, quiero contribuir con goles y asistencias».
- Getty Images Sport
La firme postura del Atlético puesta en tela de juicio
A pesar de la admisión del jugador, la directiva del Atlético ha intentado proyectar una imagen de total estabilidad. El presidente del club, Enrique Cerezo, declaró recientemente que el delantero «no está en venta» y sigue siendo un pilar fundamental del proyecto de Simeone. Sin embargo, las últimas declaraciones de Álvarez sugieren que su postura personal podría no ser tan rígida como sugiere actualmente la línea oficial de la directiva.
Anuncios