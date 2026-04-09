Julian Álvarez admite haberse inspirado en Lionel Messi tras marcar un increíble gol de falta con el Atlético de Madrid contra el Barcelona

Álvarez, estrella del Atlético, fue el héroe de la noche: su gol justo antes del descanso dio al equipo de Diego Simeone una ventaja vital de 2-0 en la ida de cuartos de la Champions. El delantero admitió que recordó un tanto de Messi ante el Liverpool en 2019.

«He visto varias veces el gol de Messi al Liverpool aquí [en mayo de 2019], pero no estaba seguro de que entrara en esa esquina», declaró Álvarez a ESPN. «Cuando golpeas el balón, lo sabes. Ayer entrené y no metí ni uno; lo importante era hoy».