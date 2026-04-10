Antes del partido de vuelta contra el Real Madrid en cuartos de final de la Liga de Campeones, Kompany no aclaró si rotará al plantel del Hamburgo, en riesgo de descenso, ni confirmó la presencia de Kane.
Traducido por
«Jugó por encima del umbral del dolor»: Vincent Kompany actualiza el estado de Harry Kane antes del Bayern-Real Madrid
"«Sinceramente, aún no lo sé todo. Necesito la información final del entrenamiento y saber cómo se sienten los chicos. Quiero un equipo a la altura del que venció al Madrid: con su concentración, motivación e intensidad. Eso nunca es un problema para nosotros», declaró en rueda de prensa el viernes y subrayó: «Si hacemos cambios, no queremos perder lo logrado».
Antes de la victoria 2-1 en el Bernabéu, se dudaba de la participación de Kane, quien arrastraba molestias en el tobillo y no jugó con Inglaterra en el parón. Finalmente fue titular, marcó el 2-0 y participó en el primer gol.
Aun así, en algunos momentos pareció que no estaba al 100 % y en ciertas jugadas se mostró descoordinado. Kompany lo confirmó: «Jugó por encima del umbral del dolor, pero al día siguiente no hubo reacción, y eso es lo más importante».
- Getty Images Sport
Kompany aún no sabe quién será titular contra el St. Pauli
Kompany habló de la posible rotación: «Estamos donde estamos el 10 de abril porque todo el equipo ha contribuido. Hemos hecho uno o dos cambios toda la temporada. En noviembre u octubre se podía cuestionar si era lo correcto, pero ya no. No vamos a cambiar nada contra el St. Pauli. La competencia interna nos da fuerzas. Lo conozco de mi propia carrera y valoro que mejoremos nuestro nivel. Aún no sé quién jugará, eso lo decidiré esta noche».
A seis jornadas del final, el Bayern tiene prácticamente asegurado el título, con nueve puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund. El St. Pauli, en cambio, lucha por no descender: una victoria sorpresa ante los bávaros le permitiría superar al 1. FC Köln o al SV Werder Bremen, que se miden este domingo.