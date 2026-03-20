¿Jugarán Jurrien Timber y Martin Odegaard con el Arsenal en la final de la Carabao Cup contra el Manchester City? Mikel Arteta ofrece información sobre su estado físico

El camino del Arsenal hacia la final ha estado plagado de obstáculos, y Arteta está decidido a llevar a cabo la tarea hasta el final. De hecho, los Gunners siguen en una posición privilegiada para lograr un cuádruple sin precedentes: el equipo del norte de Londres lidera actualmente la clasificación de la Premier League con nueve puntos de ventaja, al tiempo que se prepara para los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Sporting de Lisboa y para el choque de cuartos de final de la FA Cup contra el Southampton.