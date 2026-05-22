¿Jugará Manuel Neuer con el Bayern de Múnich en la final de la Copa de Alemania? La decisión ya se tomó

Según Sky, la recuperación de Neuer avanza bien, pero aún hay un riesgo residual. El portero, de 40 años, prefiere no arriesgarse antes del Mundial, donde será titular con Alemania.

En la final de la Copa DFB le reemplazará de nuevo Jonas Urbig, quien disputará su partido número 20 esta temporada, quizá el más importante de su carrera. Completan la convocatoria los porteros Sven Ulreich y Jannis Bärtl, convocados por el entrenador Vincent Kompany.