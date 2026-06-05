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¿Jugará Kylian Mbappé en la Premier League? Se señala un «buen destino» para el campeón del mundo cuando deje el Real Madrid
El historial de Mbappé en el Real Madrid: goles y duración del contrato
A sus 27 años, Mbappé debe decidir pronto si acepta un nuevo reto en otra liga. Tiene contrato con el Santiago Bernabéu hasta 2029.
Ya se cuestiona si se respetarán esos términos, pese a sus 86 goles en 103 partidos con los blancos, y hay indicios de que no tiene el respaldo total de su entorno en la capital.
Pese a ello, Mbappé es un rompedor de récords —máximo goleador histórico del París Saint-Germain y futuro referente de la selección francesa— que sería bienvenido en casi cualquier club del mundo.
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Se rumorea un fichaje por el Manchester United: ¿jugará Mbappé en la Premier League?
Se ha rumoreado que podría jugar en el Arsenal —siguiendo los pasos de su compatriota Thierry Henry—, ¿se concretará su fichaje por la Premier League?
Al preguntarle si cree que Mbappé dará ese paso y dónde acabará, el exdelantero del Old Trafford Saha —en una entrevista exclusiva con GOAL por cortesía de las cuotas de la Copa del Mundo de Unibet— respondió: «Sí, espero que sí. Me encantaría verlo en la Premier League.
Tras su paso por La Liga, lo ha hecho muy bien. ¿Por qué no dar el salto a la Premier League? Sabe que es una de las mejores ligas para rendir.
«Pocos clubes pueden fichar a Mbappé. El Manchester City ya tiene a Haaland, así que el Manchester United podría ser un buen destino».
Bota de Oro: Mbappé vs. Kane, lucha por ser el máximo goleador del Mundial.
Por ahora, los asuntos de club quedan atrás para Mbappé. Mientras disputa los amistosos previos, se prepara para buscar otra gloria mundialista: ya la obtuvo en 2018, aún adolescente, y firmó un hat-trick en la final de 2022 antes de caer ante Messi y Argentina en los penaltis.
Se espera que Francia brille de nuevo en Norteamérica bajo el liderazgo de su carismático capitán. Si Les Bleus vuelven a acercarse al título, él soltará su instinto goleador.
Ganó la Bota de Oro en Catar y aspira a repetirla, lo que lo haría histórico. Pero la lucha por el trono de goleadores será intensa.
Al ser preguntado sobre si Mbappé puede superar al delantero inglés Harry Kane —otro antiguo ganador de la Bota de Oro— en la lucha por este prestigioso galardón individual, Saha dijo: «Oh, esa es una pregunta difícil. Creo que Kylian siempre es el principal candidato en este tipo de cosas, porque es capaz de marcar sus propios goles, y puede marcar tres goles en la final del Mundial sin que nadie se lo pida.
Así que, para ser sincero, creo que Kylian sigue siendo el hombre clave. Harry Kane necesita un “10” que le cree goles o creatividad. A veces no estoy seguro de Inglaterra en los torneos, pero hablamos de alguien capaz de marcar 60 goles en una temporada.
Sin embargo, en un torneo largo y con tantos desplazamientos como el Mundial, Mbappé se adapta mejor y creo que ganará la Bota de Oro».
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Mbappé se unirá a Mourinho en Madrid tras el Mundial de 2026
Francia cerrará su preparación con un amistoso ante Irlanda del Norte el lunes, antes de debutar en el Mundial contra Senegal el 16 de junio. Luego chocará con Irak y Noruega en el llamado «grupo de la muerte».
El valor de Mbappé podría seguir aumentando en las próximas semanas. Todo indica que la próxima temporada trabajará con José Mourinho a nivel de clubes, ya que el «Special One» regresa a Madrid para una segunda etapa como entrenador, aunque aún no se sabe si acabará jugando en la Premier League en los próximos años.