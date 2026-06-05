Por ahora, los asuntos de club quedan atrás para Mbappé. Mientras disputa los amistosos previos, se prepara para buscar otra gloria mundialista: ya la obtuvo en 2018, aún adolescente, y firmó un hat-trick en la final de 2022 antes de caer ante Messi y Argentina en los penaltis.

Se espera que Francia brille de nuevo en Norteamérica bajo el liderazgo de su carismático capitán. Si Les Bleus vuelven a acercarse al título, él soltará su instinto goleador.

Ganó la Bota de Oro en Catar y aspira a repetirla, lo que lo haría histórico. Pero la lucha por el trono de goleadores será intensa.

Al ser preguntado sobre si Mbappé puede superar al delantero inglés Harry Kane —otro antiguo ganador de la Bota de Oro— en la lucha por este prestigioso galardón individual, Saha dijo: «Oh, esa es una pregunta difícil. Creo que Kylian siempre es el principal candidato en este tipo de cosas, porque es capaz de marcar sus propios goles, y puede marcar tres goles en la final del Mundial sin que nadie se lo pida.

Así que, para ser sincero, creo que Kylian sigue siendo el hombre clave. Harry Kane necesita un “10” que le cree goles o creatividad. A veces no estoy seguro de Inglaterra en los torneos, pero hablamos de alguien capaz de marcar 60 goles en una temporada.

Sin embargo, en un torneo largo y con tantos desplazamientos como el Mundial, Mbappé se adapta mejor y creo que ganará la Bota de Oro».