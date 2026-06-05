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Andy Robertson Tottenham GFXGetty/GOAL
Tom Maston,Mark Doyle y Krishan Davis

Traducido por

¿Jugará Andy Robertson más minutos en el Tottenham que en el Liverpool?: GOAL valora los fichajes del mercado de verano de 2026

Opinion
Tottenham
A. Robertson
Manchester United
Ederson
Barcelona
A. Gordon
Liverpool
Newcastle
Atalanta
Premier League
Primera División
Serie A
FEATURES

Para muchos aficionados, el verano es la época más esperada, no solo por el Mundial cada cuatro años, sino porque el final de la temporada significa una cosa: ¡llegó el mercado de fichajes! El periodo de traspasos de 2026 promete ser intenso, con grandes estrellas preparando millonarios movimientos antes del 1 de septiembre.

Algunos fichajes benefician a todos, pero en otros algún club o jugador se pregunta qué habría pasado con otra decisión en la mesa de negociaciones.

Por eso, en GOAL calificamos cada fichaje a medida que se concreta, para que sepas quién gana y quién pierde antes incluso de la presentación oficial del jugador. A lo largo del mercado de verano, podrás seguir a los grandes triunfadores y decepciones de la ventana de traspasos.

Consulta todas nuestras valoraciones y déjanos tu opinión en los comentarios.

  • Andy RobertsonGetty Images

    5 de junio: Andy Robertson (del Liverpool al Tottenham, libre)

    Para el Liverpool: una despedida emotiva. Robertson, fichado al Hull City en 2017 por 8 millones de libras, fue uno de los mejores laterales izquierdos del mundo y pieza clave en la era Klopp. Sin embargo, a sus 32 años la edad ya pesaba, así que el club fichó a Milos Kerkez el pasado verano para sustituirlo y, de haber recuperado a Kostas Tsimikas de la Roma, habría traspasado a Robertson en invierno. Sin embargo, Kerkez aún no se ha adaptado a Anfield y, durante la complicada temporada 2025-26, se notó la falta de su experiencia, tenacidad y liderazgo. La afición teme que, sumada a la de Mohamed Salah, su salida rebaje aún más el nivel del equipo. Nota: D

    Para el Tottenham: Sigue siendo un fichaje sorprendente. Es obvio que los Spurs intentaron fichar a Robertson en enero, pero costaba entender el motivo. Al equipo le faltaba calidad y profundidad en varias zonas, pero el lateral izquierdo no era una de ellas: Ben Davies se acababa de romper el tobillo, pero los Spurs aún contaban con Destiny Udogie y con el versátil Djed Spence, además del joven brasileño Souza, recién llegado del Santos. Se argumentó que su liderazgo ordenaría el vestuario y respaldaría la filosofía de Roberto De Zerbi. Llega gratis, pero sigue pareciendo innecesario. Nota: C

    Para Robertson: Decisión extraña. Se entiende que quisiera marcharse en enero: era suplente de un jugador irregular y buscaba minutos en la Premier antes del Mundial, algo que los Spurs prometían. Finalmente jugó más de lo esperado tras el parón, por lo que llega en forma a la MLS; aun así, nunca hubo opción de que se quedara en Anfield, ya que el Liverpool no le ofreció renovación. Tenía otras opciones, como la Juventus, así que sorprende que haya elegido un club que apenas evitó el descenso en la última jornada. Quizá ahora ve al Tottenham como una opción más atractiva, dado que De Zerbi puede mejorar al equipo durante el verano. Sin embargo, no creemos que vaya a jugar mucho más en Londres que la temporada pasada en Liverpool. Nota: C

    • Anuncios
  • Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL

    2 de junio: Ederson (del Atalanta al Manchester United, 35 millones de libras)

    Para el Atalanta es otra muestra de su brillante modelo de negocio: fichó a Ederson a la Salernitana en 2022 por unos 23 millones de euros y ahora podría casi duplicar esa cifra con las cláusulas al venderlo al United tras cuatro años de gran rendimiento, incluido un histórico título de la Europa League. Reemplazarlo no será fácil, pero así funciona el modelo del club: fichar, pulir y vender. El Atlético también lo quería, pero el Atalanta no bajó el precio y el United acabó pagándolo por un jugador con un año de contrato. Trabajo excelente de uno de los mejores equipos de fichajes. Nota: A

    Para el United: fichaje sensato para un club dado a compras temerarias. Tras la despedida de Casemiro, el United buscaba otro centrocampista y fichó a un brasileño especialista en recuperar balones que también sabe jugar. El valor de Ederson bajó algo en el último año —por eso no está en la convocatoria de Carlo Ancelotti para el Mundial y Casemiro sí—. En parte se debe a la salida de Gian Piero Gasperini del Atalanta, pues antes era el eje del equipo que venció al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en la final de la Europa League 2024. Entonces se le relacionaba con Liverpool y Manchester City; si recupera ese nivel, formará una gran pareja con Kobbie Mainoo. Quizá no sea tan completo como el mejor Casemiro, pero supera con creces a Manuel Ugarte. Nota: B+

    Para Ederson: el gran fichaje que merecía. Llevaba tiempo queriendo jugar en la Premier, y ahora podrá demostrar su talento en una liga que se adapta a sus cualidades. Es excelente recuperando y manteniendo la posesión, además de peligroso en el área. Algunos podrían decir que le convenía más fichar por el Atlético de Simeone, pero Michael Carrick, un mediocentro de garantías, parece haber devuelto algo de estabilidad a Old Trafford, antes visto como un destino arriesgado para quienes buscaban dar un salto en su carrera. En nuestra opinión, Ederson tiene todo para brillar en el “Teatro de los Sueños” y así volver a la selección brasileña. Nota: A

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de mayo: Anthony Gordon (del Newcastle al Barcelona, 80 millones de euros)

    Para el Newcastle: un cambio de estrategia revelador. El club luchó por retener a Alexander Isak el verano pasado, pero al final le dejó fichar por el Liverpool. Habría sido mejor dejarle marchar desde el principio, pues su incertidumbre perjudicó a Eddie Howe y a la plantilla. Ahora han vendido rápido a otro delantero descontento, Gordon, por una cifra excelente. Es trabajador y versátil, pero nunca ha demostrado valer los 69 millones de libras que costó. El desafío es invertir ese dinero con cabeza, pues ya desperdiciaron lo que recibieron por Isak y, este verano, atraer talento será complicado. Los Magpies ya no pueden ofrecer la Champions y su pobre 12.º lugar en la Premier, sumado al deseo de Gordon de seguir a Isak, muestran que el club no asusta a la élite inglesa bajo unos propietarios saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

    Para el Barcelona: Una señal preocupante. El club, que llevaba tiempo sin poder invertir por sus problemas económicos, gastó 80 millones en Gordon apenas sanear sus cuentas. El internacional inglés debería ser una incorporación útil: puede jugar en cualquier posición de la línea de tres delanteros y es una máquina de presionar —a diferencia de Marcus Rashford—, así que es fácil entender por qué Hansi Flick aprobó su fichaje. Es cierto que un buen Mundial podría justificar la inversión, y que marcó 10 goles en la última Champions, pero seis fueron ante Qarabag y Union Saint-Gilloise, y la mitad de penalti. En sus últimos 60 partidos de Premier solo marcó 12 goles, cifra más cercana a su media real. Aunque aportará trabajo y puede costar menos que Rashford, había opciones más baratas. Nota: C+

    Para Gordon: el sueño cumplido. A pesar de su irregularidad en la Premier, el inglés logra por fin fichar por un grande. Admitió que los rumores sobre el Liverpool, su equipo de la infancia, le tentaron, y que el Bayern parecía su destino este verano. Sin embargo, los bávaros, como es comprensible, se echaron atrás ante el precio de venta, y ahí radica el gran reto al que se enfrenta ahora Gordon. La posible llegada de Julián Álvarez le restaría protagonismo, pero seguirá bajo enorme presión para justificar su fichaje, porque el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un jugador de rol secundario. Deberá ganarse la titularidad en un plantel de estrellas, y eso no será fácil. Basta ver el caso de Rashford, hoy prescindible pese a sus 28 goles y asistencias en su debut. Aun así, Gordon seguramente se siente afortunado: pasa de jugar con Anthony Elanga a compartir once con Lamine Yamal. Nota: A

    Mark Doyle