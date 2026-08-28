«Jugar este tipo de grandes partidos cada pocos días»: Leon Goretzka explica por qué cambió la Bundesliga por la Premier League

Tras unas largas vacaciones de verano y un amplio periodo de reflexión, el veterano centrocampista Leon Goretzka valoró cuidadosamente sus opciones antes de elegir su próximo destino. El jugador de 31 años admitió que encontrar el proyecto deportivo adecuado llevó tiempo después de que su larga etapa en el Bayern de Múnich llegara a su fin. Sin embargo, las conversaciones con el cuerpo técnico y la clara ambición del club le convencieron rápidamente de que el Aston Villa era el destino perfecto.

«Fue una sensación realmente muy buena firmar aquí», declaró Goretzka a VillaTV. «Fue un proceso para descubrir lo que realmente quiero, y aquí tuve una sensación muy buena desde el primer momento y ahora estoy realmente muy feliz de estar aquí».