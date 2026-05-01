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«Jugadores de mierda», bromeó Pep Guardiola al explicar por qué prefirió ver al Stockport en lugar del PSG-Bayern
Guardiola prefiere el partido contra el Stockport en lugar del encuentro de la Liga de Campeones
Mientras gran parte del mundo del fútbol seguía el PSG-Bayern, Guardiola optó por ver al Stockport County en Edgeley Park.
El técnico del City ya había decidido dedicar su tiempo a ver fútbol inglés de divisiones inferiores, aunque el partido de París acabó siendo un emocionante duelo de nueve goles que el PSG ganó 5-4.
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El entrenador del City da una explicación en tono de broma
Guardiola bromeó con la prensa: prefirió ver un partido de la League One en lugar del PSG-Bayern por la baja calidad, según él, de los entrenadores y jugadores.
«El día anterior miré el calendario y vi que jugaban el PSG y el Bayern; pensé: “Bah, qué partido más desastroso”. Los entrenadores no son buenos: Luis [Enrique] y Vini [Vincent Kompany]», dijo Guardiola. «Jugadores de mierda, así que… Me encanta el fútbol inglés y decidí irme a Stockport. La próxima temporada, cuando el Bayern de Múnich juegue contra mi antiguo equipo, estaré delante del sofá».
Aceptar diferentes estilos de fútbol
Más allá de las bromas, Guardiola reflexionó sobre la diversidad de estilos que dominan Europa. Aunque se perdió el partido en París, respeta todas las formas de jugar, aunque choquen.
Al referirse al partido entre el PSG y el Bayern, afirmó: «Eso está bien. De eso se trata el fútbol. Tú y yo no somos iguales, y el fútbol es así [amplio gesto con las manos]: cada uno tiene su estilo. Fue un buen partido, como el Atlético de Madrid contra el Arsenal. Marcar nueve goles en una semifinal es fantástico, pero hay que aceptar el fútbol de distintas maneras».
- AFP
El City se prepara para una racha de partidos muy exigente
Los Cityzens encaran un calendario muy apretado en las últimas semanas de la temporada, tras rechazar la Premier League las solicitudes de modificar sus partidos contra el Crystal Palace y el Bournemouth. Su próximo rival será el Everton, en un intento por desbancar al Arsenal de la cabeza de la clasificación de la Premier League.