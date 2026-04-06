En 2016, los Reds ficharon a Loris Karius, de 23 años, procedente del Mainz 05 por unos seis millones de euros; además, el belga Simon Mignolet (29) ya formaba parte de la plantilla del Liverpool. Sin embargo, Klopp quería claramente un portero con más experiencia y se acordó de Manninger, quien dos años antes lo había sacado de quicio.

El austriaco lo describió así: «Todo empezó con una llamada. Jürgen lo sabía todo sobre mí. Dos años antes, con el Augsburgo, había derrotado a su equipo del Dortmund. Me dijo: “Quiero a ese portero”. Ese día lo paraste todo contra nosotros, ahora tienes que hacer lo mismo por mí».

Dicho partido se disputó a principios de 2015 en el Signal Iduna Park, durante la última y desastrosa temporada de Klopp en Dortmund. El BVB ocupaba entonces el último puesto de la Bundesliga y el duelo con el FCA marcó el punto más bajo de aquella temporada. Los locales perdieron por 0-1 a causa de un gol de Raúl Bobadilla, a pesar de que jugaron con superioridad numérica durante más de 25 minutos tras la expulsión de Christoph Janker. Sin embargo, se topaban una y otra vez con un Manninger en estado de gracia.

Este firmó un contrato de un año un año y medio más tarde, tras una llamada de Klopp, en la isla donde también había jugado en su día para el Arsenal. Sin embargo, no pudo realizar ninguna parada en partidos oficiales con Klopp. Al final, Manninger se quedó sin disputar ningún partido. «Nunca jugué. Tenía 40 años y pude despedirme del fútbol ante los aficionados de The Kop (la legendaria tribuna del Liverpool en Anfield Road, nota del editor). Fue una sensación fantástica».