AFP
Traducido por
Jürgen Klopp VOLVERÁ a entrenar al Liverpool, según predice un exjugador de los Reds ganador de la Liga de Campeones
¿Un emotivo regreso a Anfield?
El exjugador del Liverpool Smicer ha despertado el entusiasmo entre la afición al pronosticar que Klopp no podría rechazar una llamada del club si este lo necesitara. A pesar de que Slot consiguió el vigésimo título de la Premier League para el club la temporada pasada, los Reds están atravesando una temporada 2025-26 desastrosa. El Liverpool ocupa actualmente el quinto puesto de la Premier League, lo que deja al entrenador holandés luchando por su futuro en Anfield mientras el equipo se esfuerza por asegurar una plaza para la Liga de Campeones.
Aunque, según se informa, la directiva respalda a Slot, la sombra de Klopp se ha cernido sobre él durante sus recientes apariciones en el estadio. Klopp regresó recientemente a Anfield para participar en un partido benéfico especial en apoyo de la Fundación LFC, una iniciativa que reavivó la pasión de los aficionados. Smicer, héroe de la final de la Liga de Campeones de 2005, cree que el vínculo entre el alemán y la ciudad de Liverpool sigue siendo inquebrantable, lo que hace que una segunda etapa sea casi inevitable si surge la oportunidad.
- AFP
El factor Klopp y la conexión con la afición
En declaraciones al sitio web de apuestas futbolísticas BetVictor, Smicer destacó el carisma único que Klopp sigue desprendiendo cada vez que visita su antiguo feudo. «Es muy carismático y goza de una popularidad increíble entre la afición del Liverpool. Fue estupendo estar cerca de él, hablar con él. Tuve varias ocasiones de charlar con él. Fue fantástico», explicó Smicer, reflexionando sobre el legado perdurable del entrenador.
«Es muy divertido, tiene buen humor y siempre trae consigo un gran ambiente. Fue fantástico verle de vuelta. Gracias a él, el estadio también estaba lleno. Creo que la gente le adora en Anfield y fue un día estupendo. Si le preguntas a cualquiera en Liverpool si Klopp debería volver algún día, todo el mundo dirá que sí, por supuesto. Tiene algo especial con los aficionados del Liverpool, la ciudad y el club de fútbol. Eso es seguro, sin duda alguna».
Aumenta la presión sobre Slot
La situación actual del Liverpool dista mucho de las celebraciones de hace un año. El vigente campeón ha tenido dificultades para mantener la regularidad a lo largo de la temporada, habiendo perdido 10 de sus 31 partidos de liga. Esta mala racha les ha obligado a luchar por asegurar un puesto entre los cuatro primeros, con la clasificación para la Liga de Campeones ahora en el aire, ya que también se enfrentan a una posible eliminación de las competiciones europeas.
Slot se acerca al último año del contrato de tres años que firmó en 2024, y los informes sugieren que la directiva podría plantearse un cambio si los resultados no mejoran de inmediato. Aunque también se ha relacionado a Xabi Alonso con el puesto, el atractivo romántico de un regreso de Klopp está empezando a entrar en la conversación, mientras los Reds buscan redescubrir su identidad.
- AFP
La predicción «imposible»
Smicer insiste en que, si los directivos del Liverpool deciden llamar por teléfono, a Klopp le resultará «imposible» hacer caso omiso. El vínculo forjado a lo largo de nueve años de éxitos repletos de títulos es sencillamente demasiado fuerte como para ignorarlo. «Creo que, si quiere volver, será difícil rechazarlo. De hecho, creo que es imposible. Creo que algún día lo veremos de vuelta», concluyó Smicer.