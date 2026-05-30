Jürgen Klopp es el entrenador «ideal» para un club de la Liga Profesional de Arabia Saudí

Al-Ittihad busca fichar a Jürgen Klopp como entrenador tras la salida de Sergio Conceição. El club saudí quiere convencer al ex técnico del Liverpool para que regrese a los banquillos tras su retiro en 2024. Klopp cerró nueve años exitosos en Anfield, donde ganó la Premier League y la Liga de Campeones.

Según talkSPORT, el club lo ve como su candidato ideal, aunque sabe que cerrar el acuerdo no será fácil. Para ficharlo sería necesario un importante respaldo económico, dada su condición de una de las figuras más respetadas del fútbol mundial.