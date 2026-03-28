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Jürgen Klopp «disfrutó cada segundo» de su regreso al Liverpool, en el que el exentrenador participó en el partido de leyendas contra el Borussia Dortmund
Un emotivo regreso a casa para el alemán
Klopp ha confirmado que volverá a Anfield el año que viene tras disfrutar del ambiente durante el partido de leyendas del sábado. El exentrenador del Liverpool —que llevó al club a conquistar ocho títulos, entre los que destacan una Premier League y una Liga de Campeones— formó parte del cuerpo técnico de Dalglish en este evento celebrado a beneficio de la Fundación LFC.
El alemán pasó casi una década al frente de los Reds antes de dejar el cargo al término de la temporada 2023-24. A pesar de su nuevo cargo como director global de fútbol de Red Bull, se le vio como en casa durante el empate 2-2 con el Dortmund, el club al que llevó a ganar dos títulos de la Bundesliga entre 2008 y 2015. El equipo del Liverpool contó con una gran cantidad de estrellas, entre las que se encontraban Steven Gerrard, Thiago Alcántara, Pepe Reina y Peter Crouch.
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Klopp reflexiona sobre una experiencia especial
Tras el pitido final, Klopp dejó claro lo mucho que significaba para él esa tarde. «Ha estado bien. En realidad, nada ha cambiado. He disfrutado cada segundo», afirmó Klopp. El exentrenador se mostró visiblemente emocionado por la acogida que le dispensaron los aficionados que se habían reunido para apoyar la labor de la fundación. Señaló que ese día se trataba más de la comunidad y la causa que de instrucciones tácticas.
«Mi papel hoy no era decir muchas palabras; estaba aquí por la Fundación y para formar parte de una experiencia realmente especial después de tanto tiempo, viendo a todos los chicos del Liverpool y del Dortmund, a los que no se ve muy a menudo. Hoy ha sido realmente bonito. La gente lo ha disfrutado. Ha sido muy bonito ver a los chicos jugar. ¡Solo por ver a Thiago ya ha merecido la pena la entrada!».
Cuando se le preguntó directamente si volvería al estadio el año que viene, Klopp respondió simplemente: «¡Sí!».
La vida tras el banquillo de Anfield
A pesar de su breve regreso a la banda, Klopp se muestra «totalmente tranquilo» en su cargo directivo en el Red Bull y desmiente los rumores que le vinculan con el Real Madrid o la selección alemana. Aunque no descarta volver a entrenar en un futuro lejano, Klopp declaró a la AFP en enero que, por el momento, no tiene ningún deseo de volver, a pesar de que el Liverpool está pasando apuros en la quinta posición.
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La fidelidad a los Reds sigue intacta
Klopp no ha dejado de tranquilizar a la afición del Liverpool asegurando su lealtad, y sostiene que su vínculo con el club y la ciudad le impide entrenar a ningún otro equipo inglés. Aunque anteriormente señaló que, en teoría, si volviera a entrenar en Inglaterra solo lo haría con el Liverpool, actualmente parece satisfecho en su nuevo cargo, aunque el hecho de que haya admitido que «disfrutó cada segundo» de su breve regreso sugiere que su profunda conexión con el club sigue siendo tan fuerte como siempre.