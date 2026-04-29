Jürgen Klopp afirma que Florian Wirtz «ha demostrado su talento en una temporada difícil» y confía en que la estrella del Liverpool brille en el Mundial con Alemania

El primer año de Wirtz en la Premier League ha tenido altibajos. A pesar de las críticas, el jugador de 22 años ha mostrado su talento y se adapta al fútbol inglés. Entre diciembre y enero marcó cinco goles y dio tres asistencias en 15 partidos.

Con Alemania, Wirtz se ha vuelto pieza clave en el esquema de Julian Nagelsmann: ha sido titular en todos los partidos del último año, incluido el 4-0 a Suiza, donde marcó dos goles y dio dos asistencias.