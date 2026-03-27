Jürgen Klopp advierte al Liverpool de que será imposible sustituir a Mohamed Salah tras el impactante anuncio de su marcha

En declaraciones previas a su regreso a Anfield para un partido benéfico de leyendas, Klopp ofreció una emotiva reflexión sobre la vida tras la marcha de Salah. Tras conocerse la noticia de que el jugador de 33 años abandonará Merseyside al final de la temporada, su antiguo entrenador reflexionó sobre el impresionante impacto que el «Rey de Egipto» ha tenido desde 2017.

«Tuve que asimilar lo que significa que Mo se vaya», admitió Klopp. «Ya lo veo desde fuera, así que le envié un mensaje con lo que pensaba. Estoy muy feliz y orgulloso de haber formado parte de todo este viaje. Dios mío, qué jugador es».