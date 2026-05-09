El penalti fallado por Harry Kane fue uno de los temas tras la ajustada victoria del Bayern en Wolfsburgo. Fue su primer fallo en la Bundesliga, tras marcar los 24 anteriores. Antes, Jeanuel Belocian había movido el punto de penalti con sus pies, quizá afectando a Kane.
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¿«Juegos sucios» o juego limpio? El Bayern y el Wolfsburgo debaten la polémica en torno al penalti fallado por Harry Kane
Tras el partido, el debate se centró en si acusar a los defensas del Wolfsburgo de juego sucio o considerar que tal conducta es normal en el fútbol y tomársela con humor.
La maniobra de Belocian funcionó, aunque no está claro si por eso Kane resbaló con la izquierda y envió el balón alto y lejos de la portería del Wolfsburgo.
«Son jueguecitos sucios que quizá haya que usar cuando estás abajo», dijo Patrick Wimmer, del Wolfsburgo, en Sky. «No se sabe si a Harry Kane le pasó por eso; quizá también fue por el calzado».
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Hecking, molesto: «A Kane también le viene bien fallar de vez en cuando»
Dieter Hecking, técnico del Wolfsburgo, aún en lucha por evitar el descenso, respondió molesto: «Si esa es la jugada que se quiere mostrar ahora… A Harry Kane le viene bien fallar un penalti de vez en cuando».
Tom Bischof, joven jugador del Bayern que nunca se muerde la lengua, consideró incorrecta la acción de Belocian. «Sé que el Wolfsburgo lucha por evitar el descenso, pero esa acción fue innecesaria. El juego limpio debe prevalecer siempre», afirmó el jugador de 20 años.
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Kompany: «¿Deberían descender sin siquiera intentarlo?»
El portero del Bayern, Jonas Urbig, dijo no estar enfadado por la situación. Su entrenador, Vincent Kompany, reaccionó con calma y comprensión. «¿Qué esperan que hagan? ¿Que aplaudan cuando marcamos? ¿Que desciendan sin intentarlo?», preguntó Kompany en Sky. «No debería hacerlo, pero lo entiendo».
A pesar del error de Kane, el Bayern ganó 1-0. El Wolfsburgo, 16.º con 26 puntos, visita el sábado al St. Pauli, que suma los mismos. Una derrota en Hamburgo lo descendería.