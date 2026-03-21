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Jude Bellingham vuelve para el derbi del Real Madrid tras seis semanas de ausencia, según confirma Álvaro Arbeloa
Bellingham se prepara para su regreso
Arbeloa ha confirmado que Bellingham está listo para volver al Real Madrid tras perderse las últimas seis semanas de competición. El internacional inglés ha sido convocado por el seleccionador Tuchel para los próximos amistosos de los Tres Leones contra Uruguay y Japón, y Arbeloa insiste en que no tiene ningún problema con la decisión del alemán de seleccionarlo a pesar de su falta de minutos. El centrocampista viajó a Manchester para el partido del club contra el City en la Liga de Campeones a mitad de semana, pero no participó en el encuentro y Arbeloa ha confirmado ahora que está en forma y disponible para el partido contra el Atlético.
«Está disponible y mañana estará en la convocatoria», dijo Arbeloa. «Ya veremos si juega. Creo que sí. Tengo muchas ganas de verlo sobre el terreno de juego. Es un jugador inteligente y sabe qué hacer en cada momento. Me alegro de que esté disponible y listo para ayudarnos mañana».
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Mbappé al 100 %
Además de Bellingham, Arbeloa ha confirmado que Kylian Mbappé ya está al «100 %» tras su breve aparición como suplente contra el City a mediados de semana. Al igual que su compañero inglés, Mbappé también ha sido convocado por su selección y está previsto que juegue con Francia contra Brasil y Colombia en los próximos amistosos.
Arbeloa añadió: «Dije que el día que [Mbappé] volviera estaría al 100 %. Lo vimos en Manchester, con las carreras que hizo. Demostró que está bien. Tengo plena confianza... Está al 100 %».
Cuando se le preguntó específicamente sobre sus convocatorias internacionales, respondió: «Creo que es genial. Está disponible y ha jugado minutos con nosotros. Así que no hay ningún problema en que se vaya con su selección... Con jugadores como Bellingham y Mbappé, no se puede esperar que no sean convocados por sus selecciones nacionales. El Mundial es dentro de unos meses. Entiendo perfectamente la situación».
Arbeloa se «adaptará» al partido contra el Atlético
El Real Madrid cayó por 5-2 ante el Atlético a principios de temporada, en una dura derrota que mermó sus opciones de ganar el título. El equipo de Arbeloa se encuentra ahora a cuatro puntos del líder, el Barcelona, y el entrenador ha admitido que debe modificar la táctica de su equipo si quiere salir victorioso en esta ocasión.
Añadió: «Haremos algunos ajustes. Por supuesto, no es lo mismo jugar con Brahim [Díaz] que con Mbappé, o con Jude o Thiago [Pitarch]... Pero llevan mucho tiempo siendo jugadores de élite y saben lo que significa trabajar para el equipo».
También se tomó un momento para elogiar al defensa Antonio Rüdiger, aunque se negó a aclarar si se le ofrecerá un nuevo contrato.
Arbeloa dijo: «No me gusta meterme en esos asuntos. Respeto al club y al jugador, y ellos tienen que llegar a un acuerdo. Pero yo haría una estatua de Rüdiger y la pondría en mi jardín... Solo tengo cosas buenas que decir de él».
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¿Y ahora qué?
El Real Madrid se enfrentará al Atlético el domingo en su intento por recortar distancias con el líder de la Liga, el equipo de Hansi Flick. A continuación, Bellingham y Mbappé se incorporarán a sus respectivas concentraciones de selección, mientras se intensifican los preparativos para el Mundial de 2026 al final de la temporada.
Jordan Henderson, compañero de Bellingham en la selección inglesa, cree que el centrocampista será clave para las opciones de su equipo en el torneo.
Dijo: «Es muy especial, muy especial. Para ser justos, tenemos algunos jugadores especiales en esta plantilla. Pero, en el caso de Jude, creo que todos sabíamos que era un jugador muy especial desde que llegó al equipo. La forma en que entrena, la forma en que vive su vida en torno al fútbol, ama el juego, quiere mejorar y está la habilidad que tiene sobre el terreno de juego. Es un jugador de talla mundial y sé que habrá muchas historias y muchos titulares, pero para él, solo se trata de centrarse en el fútbol».
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